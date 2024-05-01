Экс-чиновнику ВСУ, которого уличили в незаконном обогащении, выдомили еще одно подозрение

Правоохранители сообщили подозрение в декларировании недостоверной информации экс-чиновнику Сил логистики, которого ранее уличили в незаконном обогащении на почти 60 миллионов гривен. Об этом в среду сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Детали

Как сообщается, экс-начальнику Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

По данным следствия, бывший чиновник ВСУ умышленно внес заведомо недостоверные сведения в декларацию. В ежегодной декларации за 2022 год в разделе "Денежные активы" он отразил наличные средства на общую сумму более 2 млн грн.

Однако, как указали в ОГП, согласно поданной им ежегодной декларации за 2020 год денежные активы в виде наличных средств у него и членов его семьи отсутствовали. Согласно сведениям государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков совокупный размер доходов подозреваемого и членов его семьи за 2021 и 2022 годы составляет 1,70 млн грн.

Вместе с этим, согласно выпискам по банковским счетам экс-чиновник с семьей потратили на проживание 1,74 млн грн.

"Это свидетельствует о финансовой несостоятельности сэкономить задекларированные за 2022 год денежные средства на общую сумму 2 076 175,40 грн", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Напомним,

Ранее этому же экс-чиновнику было сообщено о подозрении в незаконном обогащении на почти 58 млн грн. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По ходатайству прокурора на незаконно приобретенные активы судом наложен арест.