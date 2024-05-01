Экс-чиновнику ВСУ, которого уличили в незаконном обогащении, выдомили еще одно подозрение
Киев • УНН
Экс-начальнику Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ сообщено о подозрении за декларирование недостоверных сведений в ежегодной декларации, в которой он указал о наличии у него более 2 млн грн наличных, несмотря на то, что не имел финансовых возможностей для накопления таких средств.
Правоохранители сообщили подозрение в декларировании недостоверной информации экс-чиновнику Сил логистики, которого ранее уличили в незаконном обогащении на почти 60 миллионов гривен. Об этом в среду сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
Детали
Как сообщается, экс-начальнику Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).
По данным следствия, бывший чиновник ВСУ умышленно внес заведомо недостоверные сведения в декларацию. В ежегодной декларации за 2022 год в разделе "Денежные активы" он отразил наличные средства на общую сумму более 2 млн грн.
Однако, как указали в ОГП, согласно поданной им ежегодной декларации за 2020 год денежные активы в виде наличных средств у него и членов его семьи отсутствовали. Согласно сведениям государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков совокупный размер доходов подозреваемого и членов его семьи за 2021 и 2022 годы составляет 1,70 млн грн.
Вместе с этим, согласно выпискам по банковским счетам экс-чиновник с семьей потратили на проживание 1,74 млн грн.
"Это свидетельствует о финансовой несостоятельности сэкономить задекларированные за 2022 год денежные средства на общую сумму 2 076 175,40 грн", - отметили в Офисе Генпрокурора.
Напомним,
Ранее этому же экс-чиновнику было сообщено о подозрении в незаконном обогащении на почти 58 млн грн. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
По ходатайству прокурора на незаконно приобретенные активы судом наложен арест.
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