Перевірка декларацій посадовців: НАЗК виявило понад 55,8 млн грн. недостовірних відомостей
Київ • УНН
З початку 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало 402 повні перевірки декларацій, з яких 51 перевірка вже завершена і виявила понад 55,8 млн грн недостовірної інформації, понад 14,7 млн грн незаконного збагачення та майже 1,3 млн грн необґрунтованих активів у різних посадовців по всій Україні.
Національне агентство з питань запобігання корупції з початку 2024 року розпочало 402 повні перевірки декларацій. За результатами уже завершеної 51 перевірки виявлено понад 55.8 млн грн недостовірних відомостей, понад 14.7 млн грн незаконного збагачення та майже 1.3 млн грн необґрунтованих активів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАЗК.
Зокрема, НАЗК встановило ознаки:
- необґрунтованості активів на 1.3 млн грн працівника УПСЗН Камінь-Каширської РДА Волинської області;
- недостовірних відомостей (ст. 366-2 КК України) у:
- депутата Вінницької міської ради (12,5 млн грн);
- керівника ТЦК та СП Дніпропетровської області (6,2 млн грн);
- депутата Дубенської міської ради Рівненської області (5,6 млн грн);
- депутата Дніпровської міської ради (4 млн грн);
- депутата Погребищенської районної ради (3,9 млн грн);
- заступника Голови Козятинської міської ради (2,4 млн грн);
Відповідні матеріали скерували до Нацполіції.
Наразі НАЗК проводить 340 перевірок. Серед таких декларацій найбільше подано представниками органів місцевого самоврядування - 65, з них 46 - депутати місцевих рад та 19 - депутати обласних рад. Також в повній перевірці декларації посадовців:
- органів судової влади (28 суддів, 6 інших посадовців);
- державних підприємств (21 керівник підприємств, 8 заступників керівника);
- народних депутатів - 14;
- органів митної та податкової служби (14 податківців, 10 митників, з них 2 начальники митниць);
- органів досудового розслідування (19 прокурорів, 9 слідчих, 3 дізнавачі).
Насамперед йдеться про посадовців з Києва (139 декларацій), Одеської області (35 декларацій), Київської області (24 декларації), Львівської області (21 декларація), Дніпропетровської області (16 декларацій), Харківської області (15 декларацій), Черкаської області (15 декларацій) та інші.
Нардепу Клочку повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 11 млн гривень02.05.24, 13:42 • 23143 перегляди