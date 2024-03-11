В Одесской области будут судить работника ТЦК, который продавал справки уклонистам

В Одесской области будут судить работника Белгород-Днестровского РТЦК и СП, который за деньги помогал военнообязанным мужчинам избежать мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что правоохранители завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, который продавал справки уклонистам. Сейчас обвинительный акт передан в суд.

ГБР задокументировало получение сотрудником военкомата 7 тыс. долларов США за снятие с воинского учета трех мужчин. Чиновник сейчас отстранен от должности. Он обвиняется по трем эпизодам в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины) - резюмировали в ГБР.

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Дополнение

Установлено, что за 2 тыс. долларов США делец делал "клиентам" документы о признании их непригодными к военной службе, а за 3 тыс. долларов США мужчины могли еще и сняться с воинского учета.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы

Напомним

В Винницкой области будут судить сотрудников Винницкого объединенного городского ТЦК и СП, которые за деньги помогали военнообязанным мужчинам избежать мобилизации и уехать из страны.