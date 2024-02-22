Двух сотрудников ТЦК во Львовской области будут судить за пытки и удерживание мужчин в военкомате
Киев • УНН
Двое сотрудников украинского военкомата предстанут перед судом за пытки и незаконное удержание четырех мужчин, которые пытались пересечь границу.
Двое сотрудников Самборского ТЦК во Львовской области предстанут перед судом за пытки и незаконное удержание четырех мужчин, которые пытались пересечь границу, сообщили в четверг в ГБР, пишет УНН.
Детали
"Во Львовской области сотрудники ГБР завершили расследование относительно пыток и незаконного лишения свободы 4-х мужчин в Самборском районном территориальном центре комплектования и соцподдержки. Обвинительные акты направлены в суд", - сообщили в бюро в соцсетях.
Как указали в ГБР, в сентябре прошлого года в соцсети попало видео избиения в помещении центра двух мужчин. "Жители Харькова и Кривого Рога попали в военкомат после того, как пытались незаконно пересечь границу с Польшей. Их задержали пограничники и доставили в военкомат для постановки на воинский учет", - рассказали в бюро.
Впоследствии, как сообщается, следствие выяснило, что "в помещении военкомата незаконно удерживались еще двое мужчин, задержанных на границе".
"В РТЦК их пытались заставить "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации. Одного из пострадавших удерживали в помещении военкомата 10 дней, двух граждан - 7 дней, четвертого - 2 дня. Военнослужащий-водитель центра бил их, угрожая оружием. Избиение происходило под "наблюдением" руководителя - заместителя начальника одного из отделов", - сообщили в ГБР.
Военнослужащего-водителя, как отмечается, обвиняют в пытках и незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 146 и ч. 1 ст. 127 УК Украины).
Заместителя начальника Самборского РТЦК и СП обвиняют в непрекращении уголовного правонарушения, совершаемого подчиненным (ч. 4 ст. 426 УК Украины).
Оба военнослужащих уволены из Самборского районного ТЦК и СП и зачислены в резерв ВСУ, указали в ГБР.
У Самборского военкома обнаружили необоснованные активы на более 4,4 млн грн - НАПК22 сентября 2023, 09:49 • 177509 просмотров
Двух сотрудников ТЦК во Львовской области будут судить за пытки и удерживание мужчин в военкомате
Двое сотрудников украинского военкомата предстанут перед судом за пытки и незаконное удержание четырех мужчин, которые пытались пересечь границу.
Войска россии пытаются закрепиться на Лимано-Купянском направлении, а также выйти на реку Северский Донец
Российские войска пытаются закрепиться на Лиманско-Купянском направлении и выйти к реке Северский Донец, в то время как украинские войска продолжают сопротивляться их попыткам.
Партизаны разведали воинскую часть российского "омона" в оккупированном Симферополе
Украинские партизаны провели разведку подразделения российского спецназа в оккупированном Симферополе и передали координаты подразделения украинским военным.
Армия рф выпустила по Украине более 20 северокорейских ракет - СБУ
СБУ задокументировала, что российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения.
ВС ВСУ предупредили об угрозе пусков ракет Х-22 на фоне приближения российских Ту-22м3 к границе
ВС ВС Украины предупредили о возможных пусках ракет Х-22, поскольку российские бомбардировщики Ту-22м3 приблизились к восточной границе Украины.
Как руками бизнеса убрать общественный контроль? - глава СОК БЭБ возмущен законопроектом Железняка
Тарас Котов раскритиковал законопроект о перезагрузке БЭБ авторства народного депутата Ярослава Железняка.
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
Депутат Южанина готова инициировать проверку относительно поездок директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут за границу.
Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили "подарки" оккупантам
Партизаны проводили разведку российских укреплений в оккупированном Крыму и оставляли "подарки" захватчикам.
На Львовщине застройщики незаконно спускают озеро, чтобы не подтопить коттеджи - Садовый
Застройщики незаконно снизили уровень воды в озере возле Брюховичей во Львовской области, чтобы избежать затопления новопостроенных коттеджей на рекреационных землях.
Армия рф потеряла почти 400 военных за сутки на Лимано-Купянском направлении, в том числе 5 человек пополнили обменный фонд
За минувшие сутки в ожесточенных боях на Лиманско-Купянском направлении украинские военные уничтожили 138 единиц российского оружия и военной техники, а также обезвредили 97 вражеских беспилотников.