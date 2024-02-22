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Двух сотрудников ТЦК во Львовской области будут судить за пытки и удерживание мужчин в военкомате

Двух сотрудников ТЦК во Львовской области будут судить за пытки и удерживание мужчин в военкомате

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 10:38  •  23207 просмотра

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Двое сотрудников украинского военкомата предстанут перед судом за пытки и незаконное удержание четырех мужчин, которые пытались пересечь границу.

Двое сотрудников Самборского ТЦК во Львовской области предстанут перед судом за пытки и незаконное удержание четырех мужчин, которые пытались пересечь границу, сообщили в четверг в ГБР, пишет УНН.

Детали

"Во Львовской области сотрудники ГБР завершили расследование относительно пыток и незаконного лишения свободы 4-х мужчин в Самборском районном территориальном центре комплектования и соцподдержки. Обвинительные акты направлены в суд", - сообщили в бюро в соцсетях.

Как указали в ГБР, в сентябре прошлого года в соцсети попало видео избиения в помещении центра двух мужчин. "Жители Харькова и Кривого Рога попали в военкомат после того, как пытались незаконно пересечь границу с Польшей. Их задержали пограничники и доставили в военкомат для постановки на воинский учет", - рассказали в бюро.

Впоследствии, как сообщается, следствие выяснило, что "в помещении военкомата незаконно удерживались еще двое мужчин, задержанных на границе".

"В РТЦК их пытались заставить "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации. Одного из пострадавших удерживали в помещении военкомата 10 дней, двух граждан - 7 дней, четвертого - 2 дня. Военнослужащий-водитель центра бил их, угрожая оружием. Избиение происходило под "наблюдением" руководителя - заместителя начальника одного из отделов", - сообщили в ГБР.

Военнослужащего-водителя, как отмечается, обвиняют в пытках и незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 146 и ч. 1 ст. 127 УК Украины). 

Заместителя начальника Самборского РТЦК и СП обвиняют в непрекращении уголовного правонарушения, совершаемого подчиненным (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Оба военнослужащих уволены из Самборского районного ТЦК и СП и зачислены в резерв ВСУ, указали в ГБР.

У Самборского военкома обнаружили необоснованные активы на более 4,4 млн грн - НАПК22 сентября 2023, 09:49 • 177509 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
krivoi-rogКривой Рог
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Двох працівників ТЦК на Львівщині судитимуть за катування та утримування чоловіків у військкоматі
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