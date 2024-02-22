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Двох працівників ТЦК на Львівщині судитимуть за катування та утримування чоловіків у військкоматі

Київ • УНН

 • 68680 перегляди

Двоє співробітників українського військкомату постануть перед судом за катування і незаконне утримання чотирьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон.

Двох працівників ТЦК на Львівщині судитимуть за катування та утримування чоловіків у військкоматі

Двоє співробітників Самбірського ТЦК у Львівській області постануть перед судом за катування і незаконне утримання чотирьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон, повідомили у четвер у ДБР, пише УНН.

Деталі

"На Львівщині працівники ДБР завершили розслідування щодо катування та незаконного позбавлення волі 4-х чоловіків у Самбірському районному територіальному центрі комплектування та соцпідтримки. Обвинувальні акти направлені до суду", - повідомили у бюро у соцмережах.

Як вказали у ДБР, у вересні минулого року до соцмереж потрапило відео побиття у приміщенні центру двох чоловіків. "Жителі Харкова та Кривого Рогу потрапили до військкомату після того, як намагалися незаконно перетнути кордон з Польщею. Їх затримали прикордонники й доправили до військкомату для постановки на військовий облік", - розповіли у бюро.

Згодом, як повідомляється, слідство з’ясувало, що "у приміщенні військкомату незаконно утримувались ще двоє чоловіків, затриманих на кордоні".

"У РТЦК їх намагались примусити "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, двох громадян – 7 днів, четвертого - 2 дні. Військовослужбовець-водій центру бив їх, погрожуючи зброєю. Побиття відбувалось під "наглядом" керівника - заступника начальника одного з відділів", - повідомили у ДБР.

Військовослужбовця-водія, як зазначається, обвинувачують у катуванні та незаконному позбавленні волі (ч. 2 ст. 146 та ч. 1 ст. 127 КК України). 

Заступника начальника Самбірського РТЦК та СП обвинувачують у неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим (ч. 4 ст. 426 КК України).

Обоє військовослужбовців звільнені з Самбірського районного ТЦК та СП й зараховані у резерв ЗСУ, вказали у ДБР.

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Юлія Шрамко

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