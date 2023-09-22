У Самбірського воєнкома виявили необґрунтовані активи на понад 4,4 млн грн - НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області на понад 4,4 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАЗК, пише УНН.
Деталі
Встановлено, що начальник ТЦК та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна.
Воєнком пояснив, що нерухоме майно було набуте шляхом заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тис. дол.
Однак, аналізуючи доходи начальника ТЦК та видатки його родини за останні роки, НАЗК встановило, що він не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн, зазначили у відомстві.
НАЗК передало відомості щодо воєнкома до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.
Нагадаємо
Одного з працівників Самбірського ТЦК, яких підозрюють у катуванні, суд відправив під цілодобовий домашній арешт.