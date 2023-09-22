У Самбірського воєнкома виявили необґрунтовані активи на понад 4,4 млн грн - НАЗК

Деталі

Встановлено, що начальник ТЦК та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна.

Воєнком пояснив, що нерухоме майно було набуте шляхом заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тис. дол.

Однак, аналізуючи доходи начальника ТЦК та видатки його родини за останні роки, НАЗК встановило, що він не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн, зазначили у відомстві.

НАЗК передало відомості щодо воєнкома до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.

Нагадаємо

Одного з працівників Самбірського ТЦК, яких підозрюють у катуванні, суд відправив під цілодобовий домашній арешт.