Знущання у ТЦК на Львівщині: одного з працівників військкомату відправили під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Одного з працівників Самбірського військкомату, яких підозрюють у катуванні, суд відправив під цілодобовий домашній арешт, передає УНН із посиланням на ДБР.
Цитата
“... суд запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт для заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними ДБР, чоловік разом з іншим військовослужбовцем цього центру підозрюється у незаконному позбавленні волі та катуванні двох громадян. Засідання щодо іншого фігуранта побиття триває.
У Бюро наголосили, що подали клопотання про обрання для обох підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Фігурант, а також військовослужбовець-водій більше тижня утримували в приміщенні військкомату двох чоловіків, намагаючись примусити їх “добровільно” пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації.
Нагадаємо
В одному з телеграм-каналів з’явилося відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у військкоматі Самбору Львівської області.
Згодом працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соцпідтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.
Наразі двом працівникам Самбірського військкомату було повідомлено про підозру.