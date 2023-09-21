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Издевательства в ТЦК на Львовщине: одного из работников военкомата отправили под домашний арест

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Одного из работников Самборского военкомата, которых подозревают в пытках, суд отправил под круглосуточный домашний арест, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Цитата

“... суд избрал меру пресечения — круглосуточный домашний арест для заместителя начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным ГБР, мужчина вместе с другим военнослужащим этого центра подозревается в незаконном лишении свободы и пытках двух граждан. Заседание по другому фигуранту избиения продолжается.

В Бюро отметили, что подали ходатайство об избрании для обоих подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Фигурант, а также военнослужащий-водитель более недели удерживали в помещении военкомата двух мужчин, пытаясь заставить их “добровольно” пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации.

Напомним

В одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием. ГБР открыло уголовное производство по факту издевательств в военкомате Самбора Львовской области.

Впоследствии сотрудники ГБР задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и соцподдержки и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата.

Сейчас двум работникам Самборского военкомата было сообщено о подозрении.

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