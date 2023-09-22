У Самборского военкома обнаружили необоснованные активы на более 4,4 млн грн - НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Львовской области на более 4,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, пишет УНН.
Детали
Установлено, что начальник ТЦК и его жена в течение 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимого имущества.
Военко объяснил, что недвижимое имущество было приобретено за счет сбережений семьи за предыдущий период, заработной платы членов семьи, а также подарка от матери в размере 42 тыс. долл.
Однако, анализируя доходы начальника ТЦК и расходы его семьи за последние годы, НАПК установило, что он не имел возможности приобрести имущество законным способом. Разница между стоимостью недвижимости и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн, отметили в ведомстве.
НАПК передало сведения о военкоме в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскании их в доход государства.
Напомним
Одного из работников Самборского ТЦК, которых подозревают в пытках, суд отправил под круглосуточный домашний арест.