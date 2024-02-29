Видавали довідки ухилянтам: у Вінниці судитимуть посадовців ТЦК
Київ • УНН
Злочинну групу створив офіцер відділення призову ТЦК та СП, до неї увійшли 2 члени військово-лікарської комісії та один цивільний. Вартість однієї довідки становила 4 тис. доларів США
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо співробітників Вінницького об’єднаного міського ТЦК та СП, які за гроші допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації та виїхати з країни. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, організовану злочинну групу створив офіцер відділення призову ТЦК та СП, до неї увійшли 2 члени військово-лікарської комісії та один цивільний. Останній шукав охочих уникнути призову та отримував гроші від клієнтів.
Чоловікам ставили вигадані діагнози, що давало можливість одержати довідку про непридатність та виїхати за кордон. "Прибуток" учасники групи ділили між собою.
Лікарі та цивільна особа обвинувачуються у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, вчиненого з корисливих мотивів, організованою групою (ч. 3 ст. 332 КК України), а посадовець військкомату ще й у шахрайстві та закінченому замаху на підбурення до надання службовій особі неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 190 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України).
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Доповнення
Зазначається, що вартість однієї довідки становила 4 тис. доларів США. Діяли зловмисники щонайменше з липня 2023 року до їх викриття правоохоронцями наприкінці вересня.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що офіцер за 1,5 тис. доларів США виключав замовників з електронної системи обліку чоловіків, яким видана повістка і які зобов’язані з’явитися у ТЦК для проходження медкомісії.
Офіцер власноруч видаляв "потрібних" людей з бази, при цьому офіційно не маючи до неї відповідного доступу.
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