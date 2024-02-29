Выдавали справки уклонистам: в Виннице будут судить должностных лиц ТЦК
Киев • УНН
Преступную группу создал офицер отделения призыва ТЦК и СП, в нее вошли 2 члена военно-врачебной комиссии и один гражданский. Стоимость одной справки составляла 4 тыс. долларов США
Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении сотрудников Винницкого объединенного городского ТЦК и СП, которые за деньги помогали военнообязанным мужчинам избежать мобилизации и уехать из страны. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, организованную преступную группу создал офицер отделения призыва ТЦК и СП, в нее вошли 2 члена военно-врачебной комиссии и один гражданский. Последний искал желающих избежать призыва и получал деньги от клиентов.
Мужчинам ставили вымышленные диагнозы, что давало возможность получить справку о непригодности и выехать за границу. "Прибыль" участники группы делили между собой.
Врачи и гражданское лицо обвиняются в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств и устранение препятствий, совершенного из корыстных побуждений, организованной группой (ч. 3 ст. 332 УК Украины), а чиновник военкомата еще и в мошенничестве и законченном покушении на подстрекательство к предоставлению должностному лицу неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 190 и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 УК Украины).
Двух сотрудников ТЦК во Львовской области будут судить за пытки и удерживание мужчин в военкомате22 февраля 2024, 10:38 • 66705 просмотров
Дополнение
Отмечается, что стоимость одной справки составляла 4 тыс. долларов США. Действовали злоумышленники по меньшей мере с июля 2023 года до их разоблачения правоохранителями в конце сентября.
Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что офицер за 1,5 тыс. долларов США исключал заказчиков из электронной системы учета мужчин, которым выдана повестка и которые обязаны явиться в ТЦК для прохождения медкомиссии.
Офицер собственноручно удалял "нужных" людей из базы, при этом официально не имея к ней соответствующего доступа.
Напомним
Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила, что ГБР расследует сейчас более 300 уголовных производств о деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Выдавали справки уклонистам: в Виннице будут судить должностных лиц ТЦК
Преступную группу создал офицер отделения призыва ТЦК и СП, в нее вошли 2 члена военно-врачебной комиссии и один гражданский. Стоимость одной справки составляла 4 тыс. долларов США
Командующий Сухопутных войск рассказал партнерам о потребностях Сил обороны
Генерал-лейтенант Александр Павлюк обсудил с американскими партнерами оборонные потребности Украины и призвал к продолжению военной поддержки для восстановления территориальной целостности Украины и уменьшения российской агрессии.
Зафиксирован вражеский беспилотник над южной частью Павлограда
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотного летательного аппарата в южной части города Павлоград Днепропетровской области.
46 новых образцов вооружения для ВСУ с начала года ввели в эксплуатацию, отечественный ОПК наращивает производство
За первые два месяца 2024 года Украина кодифицировала и утвердила 46 новых образцов вооружения и военной техники отечественной разработки, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Киеве на более чем месяц перекроют движение на съезде с улицы Дегтяревской
С 1 марта по 5 апреля на пересечении улиц Дегтяревской и Александра Довженко в Киеве будет перекрыто движение транспорта в связи с реконструкцией транспортной развязки.
На Харьковщине принудительно эвакуируют семьи с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад
Председатель Харьковской областной военной администрации объявил, что семьи с детьми, проживающие в 18 прифронтовых селах Великобурлукской и Ольховатской громад, будут принудительно эвакуированы из-за опасности от постоянных российских обстрелов.
Минобороны Украины выиграло международный арбитраж на почти 19 миллионов гривен
Международный арбитражный суд присудил Министерству обороны Украины более 491 000 долларов США после того, как иностранные поставщики нарушили контракты, нарушив сроки поставки товаров украинским военным.
Командовал захватом аэродрома "Бельбек" и Штаба ВМС ВСУ: будут судить командира "Самообороны Севастополя"
Прокуратура предъявила обвинение руководителю незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" за захват правительственных зданий и содействие российской оккупации Крыма в 2014 году.
армия рф сбросила авиабомбу на село в Донецкой области: ранены три человека
россияне атаковали село Щербиновка Бахмутского района. В результате российского авиаудара ранены три человека, также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
"рф явно расширяет войну": в ОП сделали заявление на фоне выступления путина
Подоляк предупредил европейцев, что они стоят перед выбором между ускорением помощи Украине для быстрой победы над российской агрессией или продолжением попыток успокоить россию путем переговоров, рискуя при этом, что ее армия продвинется на их собственную территорию.