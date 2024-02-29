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Выдавали справки уклонистам: в Виннице будут судить должностных лиц ТЦК

Выдавали справки уклонистам: в Виннице будут судить должностных лиц ТЦК

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 20:25  •  4523 просмотра

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Преступную группу создал офицер отделения призыва ТЦК и СП, в нее вошли 2 члена военно-врачебной комиссии и один гражданский. Стоимость одной справки составляла 4 тыс. долларов США

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении сотрудников Винницкого объединенного городского ТЦК и СП, которые за деньги помогали военнообязанным мужчинам избежать мобилизации и уехать из страны. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали 

По данным следствия, организованную преступную группу создал офицер отделения призыва ТЦК и СП, в нее вошли 2 члена военно-врачебной комиссии и один гражданский. Последний искал желающих избежать призыва и получал деньги от клиентов.

Мужчинам ставили вымышленные диагнозы, что давало возможность получить справку о непригодности и выехать за границу. "Прибыль" участники группы делили между собой. 

Врачи и гражданское лицо обвиняются в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств и устранение препятствий, совершенного из корыстных побуждений, организованной группой (ч. 3 ст. 332 УК Украины), а чиновник военкомата еще и в мошенничестве и законченном покушении на подстрекательство к предоставлению должностному лицу неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 190 и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 УК Украины).

- резюмировали в ГБР.

Двух сотрудников ТЦК во Львовской области будут судить за пытки и удерживание мужчин в военкомате22 февраля 2024, 10:38 • 66705 просмотров

Дополнение

Отмечается, что стоимость одной справки составляла 4 тыс. долларов США. Действовали злоумышленники по меньшей мере с июля 2023 года до их разоблачения правоохранителями в конце сентября.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что офицер за 1,5 тыс. долларов США исключал заказчиков из электронной системы учета мужчин, которым выдана повестка и которые обязаны явиться в ТЦК для прохождения медкомиссии.

Офицер собственноручно удалял "нужных" людей из базы, при этом официально не имея к ней соответствующего доступа.

Напомним

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила, что ГБР расследует сейчас более 300 уголовных производств о деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
ukrainaУкраина
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Видавали довідки ухилянтам: у Вінниці судитимуть посадовців ТЦК
Issuing certificates to tax evaders: TEC officials to be tried in Vinnytsia
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Выдавали справки уклонистам: в Виннице будут судить должностных лиц ТЦК

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