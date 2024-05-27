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В Одесі ДБР викрило посадовця ТЦК, який організував багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах

В Одесі ДБР викрило посадовця ТЦК, який організував багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах

Київ • УНН

 • 18729 перегляди

В Одесі посадовець Приморського РТЦК СП організував масштабну схему із заробітку, допомагаючи чоловікам, які хочуть уникнути мобілізації - "підкоригувати" їхні дані в базі реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". Таким чином посадовець незаконно заробив близько мільйон доларів США.

В Одесі правоохоронці викрили посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси який організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації. Про це заявили в ДБР, передає УНН.

Деталі 

Слідчі з'ясували, що схема діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" та загалом "відкоригував" дані щодо 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби.

Така послуга коштувала ухилянтам від 4,5 до 7 тис. доларів США та надавала змогу фігуранту заробити щонайменше мільйон доларів США.

Посадовцю повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України), вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади

- резюмували в бюро.


Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.

Проведено 14 обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта та учасників схеми. Процесуальні дії продовжуються.

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Доповнення 

Правоохоронці додають, що ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористались схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон.

При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП, ухилянти, які залишились на території України були доставлені до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ.

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило вже понад 500 посадовців керівного складу ТЦК. Корупційні порушення виявили щонайменше у вісьмох працівників.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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