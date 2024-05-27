Підприємець не зміг приватизувати готельний комплекс "Феофанія" вартістю майже півмільйона гривень

ukenru
09:57 • 5215 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 24448 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 51872 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 67545 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111327 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135426 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138496 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 239577 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171134 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190207 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+13°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 39942 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 15699 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 45404 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 22328 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 26783 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 239575 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360515 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376067 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291555 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364587 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59705 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76352 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87785 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170456 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173025 перегляди
Актуальне
Підприємець не зміг приватизувати готельний комплекс "Феофанія" вартістю майже півмільйона гривень

Підприємець не зміг приватизувати готельний комплекс "Феофанія" вартістю майже півмільйона гривень

Київ • УНН

 • 20033 перегляди

Голосіївський районний суд м. Києва відмовив у задоволенні позову фізичної особи, яка намагалася незаконно заволодіти готельним комплексом "Феофанія" вартістю 454 млн грн, запобігши його незаконному виведенню з державної власності.

Голосіївський районний суд Києва відхилив позов фізичної особи, яка намагалася незаконно заволодіти готельним комплексом "Феофанія". Об'єкт, площею майже 7 тис. кв.м і вартістю 454 млн грн, залишився у державній власності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

У ході моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень, Київська міська прокуратура виявила, що на початку 2022 року одна особа ініціювала сфабрикований спір з Національною академією наук України. Суть спору полягала у вимозі визнати право власності на готельний комплекс, який вона стверджує, що придбала у держави у 1995 році.

Водночас вказана фізична особа достеменно знала, що готельний комплекс є державною власністю, оскільки є засновником приватного підприємства, яке багато років орендувало вказаний комплекс у держави та було учасником низки судових процесів, у тому числі за позовом прокурора

- йдеться у заяві.

Зазначається, що суди під час цих розглядів підтвердили право власності держави, представлене Національною академією наук України, на це нерухоме майно.

Для захисту державних інтересів, міська прокуратура втрутилася у справу, ініційовану фізичною особою з метою незаконного заволодіння зазначеним державним майном.

Завдяки активній позиції Київської міської прокуратури Голосіївським районним судом міста Києва відмовлено у задоволенні позову фізичної особи. Таким чином попереджено незаконне вибуття з державної власності готельного комплексу "Феофанія" площею майже 7 тис. кв.м та вартістю 454 млн грн.

 - пишуть у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Нагадаємо

У Кривому Розі начальниці відділу освіти виконкому однієї із районних рад міста та ще п’ятьом посадовцям та підприємцям повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на ремонт укриттів у навчальних закладах.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Кримінал та НП
natsionalna-akademiia-nauk-ukrainyНаціональна академія наук України
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,551.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.45