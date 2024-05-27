Підприємець не зміг приватизувати готельний комплекс "Феофанія" вартістю майже півмільйона гривень
Київ • УНН
Голосіївський районний суд м. Києва відмовив у задоволенні позову фізичної особи, яка намагалася незаконно заволодіти готельним комплексом "Феофанія" вартістю 454 млн грн, запобігши його незаконному виведенню з державної власності.
Голосіївський районний суд Києва відхилив позов фізичної особи, яка намагалася незаконно заволодіти готельним комплексом "Феофанія". Об'єкт, площею майже 7 тис. кв.м і вартістю 454 млн грн, залишився у державній власності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
У ході моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень, Київська міська прокуратура виявила, що на початку 2022 року одна особа ініціювала сфабрикований спір з Національною академією наук України. Суть спору полягала у вимозі визнати право власності на готельний комплекс, який вона стверджує, що придбала у держави у 1995 році.
Водночас вказана фізична особа достеменно знала, що готельний комплекс є державною власністю, оскільки є засновником приватного підприємства, яке багато років орендувало вказаний комплекс у держави та було учасником низки судових процесів, у тому числі за позовом прокурора
Зазначається, що суди під час цих розглядів підтвердили право власності держави, представлене Національною академією наук України, на це нерухоме майно.
Для захисту державних інтересів, міська прокуратура втрутилася у справу, ініційовану фізичною особою з метою незаконного заволодіння зазначеним державним майном.
Завдяки активній позиції Київської міської прокуратури Голосіївським районним судом міста Києва відмовлено у задоволенні позову фізичної особи. Таким чином попереджено незаконне вибуття з державної власності готельного комплексу "Феофанія" площею майже 7 тис. кв.м та вартістю 454 млн грн.
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