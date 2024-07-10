В небе над Украиной ночью уничтожено 14 из 20 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, ракетами враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области, три вражеские ракеты Х-59/Х-69 и три ударных дрона не достигли своих целей, сообщил в среду командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

По его словам, в ночь на 10 июля 2024 года противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из оккупированного Крыма, а также 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской обл. - рф.

В результате боевой работы сбито 14 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях - написал Олещук в Telegram.

Он сообщил, что привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Ракетами атакована портовая инфраструктура Одесской области. В результате активного противодействия три вражеские ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БпЛА не достигли своих целей - отметил Олещук.

Напомним

В Ровенской области в результате вражеской дроновой атаки на энергообъект ночью были обесточены отдельные районы области.