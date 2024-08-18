В Воздушных силах показали видео авиаудара по второму мосту через Сейм на курщине.

На курском направлении авиация ВСУ уничтожила еще один мост. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

По его словам, на курщине уничтожен еще один минус благодаря точным ударам авиации.

Авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических возможностей, что существенно влияет на ход боевых действий! - написал он.

Олещук поблагодарил летчиков за профессионализм и результат.

Напомним

В пятницу Николай Олещук сообщил, что украинская авиация активно выполняет боевые задачи на курском направлении. Тогда он также обнародовал кадры авиаудара по мосту в курской области РФ.

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