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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Воздушных силах показали видео авиаудара по второму мосту через Сейм на курщине.

В Воздушных силах показали видео авиаудара по второму мосту через Сейм на курщине.

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 07:38  •  15254 просмотра

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Авиация ВСУ нанесла точный удар по мосту в курской области. Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что это существенно влияет на ход боевых действий, лишая врага логистических возможностей.

На курском направлении авиация ВСУ уничтожила еще один мост. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

По его словам, на курщине уничтожен еще один минус благодаря точным ударам авиации.

Авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических возможностей, что существенно влияет на ход боевых действий!

- написал он.

Олещук поблагодарил летчиков за профессионализм и результат.

Напомним

В пятницу Николай Олещук сообщил, что украинская авиация активно выполняет боевые задачи на курском направлении. Тогда он также обнародовал кадры авиаудара по мосту в курской области РФ. 

У мо рф заявили про нібито відбиття атаки 12 ракетами ATACMS по Кримському мосту16 августа 2024, 10:23 • 25220 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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