В мо рф заявили о якобы отражении атаки 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

В Минобороны рф заявили, что российская ПВО сегодня ночью будто бы отразила удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту, все ракеты якобы были уничтожены. Об этом передает УНН.

Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены - говорится в сообщении минобороны рф в Telegram.

Ранее УНН писал, что местные паблики сообщали о взрывах и пожаре в районе Керчи. Оккупанты сообщили о перекрытии Крымского моста.

Минобороны россии заявило, что в ночь на 16 августа над акваторией Черного моря ПВО "перехватили" пять беспилотников. Тем временем в местных пабликах пишут, что в Керчи неподалеку от горы Митридат мог быть поражен ЗПРК "Панцирь-С1".