В ночь на 23 июля 2024 года враг совершил нападение на Сумщину, использовав управляемую авиационную ракету Х-69 и 8 ударных беспилотных летательных аппаратов типа «Shahed».

Для отражения воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, а также подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил Украины.

Поэтому противовоздушная оборона сбила 7 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed-131/136». Кроме того, управляемая авиационная ракета оккупантов Х-69 не достигла своей цели благодаря активному противодействию украинских сил.

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