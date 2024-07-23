По данным Генштаба ВСУ, с 24.02.2022 по 23.07.2024 рф потеряла в Украине 568980 военных и значительное количество техники. В частности, уничтожено 8288 танков, 16000 бронемашин и 15694 артиллерийские системы.
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 23.07.24:
- Личный состав: 568980 (+1220).
- Танки: 8288 (+4).
- Бронированные боевые машины: 16000 (+20).
- Артиллерийские системы: 15694 (+57).
- РСЗВ: 1125 (+2).
- Средства ППО: 901 (+1).
- Самолеты: 362.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 12511 (+36).
- Крылатые ракеты: 2401.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 21202 (+64).
- Специальная техника: 2640 (+3).
Данные уточняются.
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