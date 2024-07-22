Генштаб: на фронте произошло 133 боестолкновения. Наибольшую активность захватчики проявили на Покровском направлении

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Шмыгаль встретился с госсекретарем Ватикана: обсудили установление мира и возвращение пленных и украинских детей

Шмыгаль встретился с госсекретарем Ватикана: обсудили установление мира и возвращение пленных и украинских детей

  •  58239 просмотра
Земли "аграрных ученых" выставят на аукцион в августе - долги некоторых госпредприятий НААН достигли миллионов

Земли "аграрных ученых" выставят на аукцион в августе - долги некоторых госпредприятий НААН достигли миллионов

  •  108452 просмотра
Укрепление системы противовоздушной обороны Украины имеет решающее значение, но этого недостаточно - Ермак

Укрепление системы противовоздушной обороны Украины имеет решающее значение, но этого недостаточно - Ермак

  •  57304 просмотра
Зеленский анонсировал еще четыре соглашения по безопасности

Зеленский анонсировал еще четыре соглашения по безопасности

  •  56246 просмотра
В августе ЕС выделит первые 1,4 млрд евро из замороженных активов на оружие Украине - Боррель

В августе ЕС выделит первые 1,4 млрд евро из замороженных активов на оружие Украине - Боррель

  •  54080 просмотра
публикации
Земли "аграрных ученых" выставят на аукцион в августе - долги некоторых госпредприятий НААН достигли миллионов

Земли "аграрных ученых" выставят на аукцион в августе - долги некоторых госпредприятий НААН достигли миллионов

  •  108452 просмотра
Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

19 июля 2024, 10:34  •  229706 просмотра
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

19 июля 2024, 08:57  •  222960 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

19 июля 2024, 07:31  •  219873 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

19 июля 2024, 07:12  •  224568 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В сети появилось фото принца Джорджа: снимок сделан Кейт Миддлтон и опубликован к 11-летию сына

В сети появилось фото принца Джорджа: снимок сделан Кейт Миддлтон и опубликован к 11-летию сына

  •  22723 просмотра
22 июля: День манго, Всемирный день мозга

22 июля: День манго, Всемирный день мозга

  •  101413 просмотра
День без купальников, Международный день нездоровой пищи. Что еще можно отметить 21 июля

День без купальников, Международный день нездоровой пищи. Что еще можно отметить 21 июля

21 июля 2024, 03:11  •  100002 просмотра
20 июля: Международный день Луны, Всемирный день шахмат

20 июля: Международный день Луны, Всемирный день шахмат

20 июля 2024, 03:07  •  102838 просмотра
Пять увлекательных фильмов ужасов: что посмотреть в жаркие летние дни

Пять увлекательных фильмов ужасов: что посмотреть в жаркие летние дни

19 июля 2024, 16:51  •  103072 просмотра
Актуальное
Генштаб: на фронте произошло 133 боестолкновения. Наибольшую активность захватчики проявили на Покровском направлении

Генштаб: на фронте произошло 133 боестолкновения. Наибольшую активность захватчики проявили на Покровском направлении

Киев  •  УНН

22 июля 2024, 20:52  •  6235 просмотра

Read in English

На фронте произошло 133 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 38 атак. Страна-террорист нанесла 3 ракетных, 71 авиаудар и использовала 455 дронов-камикадзе по территории Украины.

российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара, применив три ракеты, и 71 авиаудар, сбросив 84 КАБа. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 455 дронов-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

- Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: агрессор 7 раз безуспешно атаковал неподалеку Волчанска и Глубокого.

На Купянском: террористы 8 раз штурмовали в районах Берестового и Глушковки. ВСУ отбили 2 атаки, впрочем еще 6 боев до сих пор продолжаются.

На Лиманском: захватчики 10 раз атаковали возле Торского, Новосергиевки, Макеевки, Тернов, а также Серебрянского леса. Защитники отбили 6 атак, однако 4 боя до сих пор продолжаются.

На Северском: ВСУ отбили 6 вражеских атак в районах Верхнекаменского, Выемки, Спирного, Орехово-Васильевки и Переездного. Сейчас продолжается одна атака вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском: противник провел 28 наступательных действий возле Часового Яра, Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Белой Горы, Андреевки и Клищеевки. Силы обороны отбили 21 атаку, еще 7 - продолжаются.

На Торецком: оккупанты 15 раз атаковали возле Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Сейчас 14 боев - завершены, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском: враг 38 раз штурмовал неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Ивановка, Пантелеймоновка, Нью-Йорк, Лозоватское, Тимофеевка, Прогресс, Волчье, Яснобродовка и Уманское.

На Кураховском: захватчик 13 раз атаковал возле Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Десять атак - отбиты, еще три - до сих пор продолжаются.

На Ореховском: террористы совершили 1 наступательное действие неподалеку Роботино, где потерпели поражение.

На Приднепровском: все усилия оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций на левобережье Днепра также не имели успеха.

Генштаб: на фронті відбулося 77 боєзіткнень. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку21 июля 2024, 21:35 • 31222 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
dneprДнепр (река)
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск
kharkivХарьков
Эксклюзив
Жовква о возможности сбития Польшей ракет рф: коммуникация продолжается с Варшавой и на уровне стран-членов НАТО
  •  75731 просмотра

Жовква о возможности сбития Польшей ракет рф: коммуникация продолжается с Варшавой и на уровне стран-членов НАТО

Эксклюзив
Компаниям и предпринимателям придется менять всю документацию, это значительные расходы - представитель бизнеса о последствиях возможного переименования Броваров
  •  87456 просмотра

Компаниям и предпринимателям придется менять всю документацию, это значительные расходы - представитель бизнеса о последствиях возможного переименования Броваров

Эксклюзив
Количество потребительских кредитов в Украине увеличивается. В АУБ рассказали, на что украинцы тратят кредитные средства
  •  96795 просмотра

Количество потребительских кредитов в Украине увеличивается. В АУБ рассказали, на что украинцы тратят кредитные средства

Эксклюзив
Администрация Харрис будет поддерживать Украину, возможно, даже больше, но точно не меньше - эксперт
  •  83189 просмотра

Администрация Харрис будет поддерживать Украину, возможно, даже больше, но точно не меньше - эксперт

Эксклюзив
Сокращение вакантных должностей в ГНС не добавит эффективности работе налоговиков - нардеп
  •  65010 просмотра

Сокращение вакантных должностей в ГНС не добавит эффективности работе налоговиков - нардеп

Эксклюзив
Создание трехмерных моделей мест военных преступлений рф - специалисты КНИИСЭ начнут использовать технологию eyesCloud3D
  •  78016 просмотра

Создание трехмерных моделей мест военных преступлений рф - специалисты КНИИСЭ начнут использовать технологию eyesCloud3D

Эксклюзив
Неделя энергетического подъема и возможности реализации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 июля
  •  55815 просмотра

Неделя энергетического подъема и возможности реализации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 июля

Эксклюзив
Бизнесмен Полищук объяснил, почему подал иск против АРМА о защите чести и достоинства
  •  54167 просмотра

Бизнесмен Полищук объяснил, почему подал иск против АРМА о защите чести и достоинства

Эксклюзив
В Броварах на перекрестках светофоры обустраивают автономным питанием: мэр Игорь Сапожко объяснил, какие именно выбрали
  •  50358 просмотра

В Броварах на перекрестках светофоры обустраивают автономным питанием: мэр Игорь Сапожко объяснил, какие именно выбрали

Эксклюзив
"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков
19 июля 2024, 12:52  •  149767 просмотра

"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков

Популярные

В августе ЕС выделит первые 1,4 млрд евро из замороженных активов на оружие Украине - Боррель

В августе ЕС выделит первые 1,4 млрд евро из замороженных активов на оружие Украине - Боррель

  •  54080 просмотра
Зеленский анонсировал еще четыре соглашения по безопасности

Зеленский анонсировал еще четыре соглашения по безопасности

  •  56246 просмотра
Укрепление системы противовоздушной обороны Украины имеет решающее значение, но этого недостаточно - Ермак

Укрепление системы противовоздушной обороны Украины имеет решающее значение, но этого недостаточно - Ермак

  •  57304 просмотра
Земли "аграрных ученых" выставят на аукцион в августе - долги некоторых госпредприятий НААН достигли миллионов

Земли "аграрных ученых" выставят на аукцион в августе - долги некоторых госпредприятий НААН достигли миллионов

  •  108452 просмотра
Шмыгаль встретился с госсекретарем Ватикана: обсудили установление мира и возвращение пленных и украинских детей

Шмыгаль встретился с госсекретарем Ватикана: обсудили установление мира и возвращение пленных и украинских детей

  •  58239 просмотра

Публикации

Земли "аграрных ученых" выставят на аукцион в августе - долги некоторых госпредприятий НААН достигли миллионов

Земли "аграрных ученых" выставят на аукцион в августе - долги некоторых госпредприятий НААН достигли миллионов

  •  108452 просмотра
Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

19 июля 2024, 10:34  •  229706 просмотра
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

19 июля 2024, 08:57  •  222960 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

19 июля 2024, 07:31  •  219873 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

19 июля 2024, 07:12  •  224568 просмотра

Война

В Киеве и по всей Укране объявлена воздушная тревога: взлет МиГ-31К

В Киеве и по всей Укране объявлена воздушная тревога: взлет МиГ-31К

  •  4321 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 133 боестолкновения. Наибольшую активность захватчики проявили на Покровском направлении

Генштаб: на фронте произошло 133 боестолкновения. Наибольшую активность захватчики проявили на Покровском направлении

  •  6131 просмотра
В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы

  •  9873 просмотра
Страна-агрессор осуществила 29 обстрелов Сумщины: зафиксировано 78 взрывов

Страна-агрессор осуществила 29 обстрелов Сумщины: зафиксировано 78 взрывов

  •  10415 просмотра
На Николаевщине работает ПВО по вражескому разведывательному БпЛА

На Николаевщине работает ПВО по вражескому разведывательному БпЛА

  •  15248 просмотра

политика

Декоммунизация на Полтавщине: в области переименовали почти 400 топонимов

Декоммунизация на Полтавщине: в области переименовали почти 400 топонимов

  •  24531 просмотра
Отзыв Безуглой с должности заместителя главы комитета нацбезопасности: в Раде зарегистрировали постановление

Отзыв Безуглой с должности заместителя главы комитета нацбезопасности: в Раде зарегистрировали постановление

  •  31930 просмотра
В августе ЕС выделит первые 1,4 млрд евро из замороженных активов на оружие Украине - Боррель

В августе ЕС выделит первые 1,4 млрд евро из замороженных активов на оружие Украине - Боррель

  •  54087 просмотра
Зеленский анонсировал еще четыре соглашения по безопасности

Зеленский анонсировал еще четыре соглашения по безопасности

  •  56253 просмотра
Укрепление системы противовоздушной обороны Украины имеет решающее значение, но этого недостаточно - Ермак

Укрепление системы противовоздушной обороны Украины имеет решающее значение, но этого недостаточно - Ермак

  •  57311 просмотра

Война

В Киеве и по всей Укране объявлена воздушная тревога: взлет МиГ-31К

В Киеве и по всей Укране объявлена воздушная тревога: взлет МиГ-31К

  •  4321 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 133 боестолкновения. Наибольшую активность захватчики проявили на Покровском направлении

Генштаб: на фронте произошло 133 боестолкновения. Наибольшую активность захватчики проявили на Покровском направлении

  •  6131 просмотра
В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы

  •  9873 просмотра
Страна-агрессор осуществила 29 обстрелов Сумщины: зафиксировано 78 взрывов

Страна-агрессор осуществила 29 обстрелов Сумщины: зафиксировано 78 взрывов

  •  10415 просмотра
На Николаевщине работает ПВО по вражескому разведывательному БпЛА

На Николаевщине работает ПВО по вражескому разведывательному БпЛА

  •  15248 просмотра

политика

Декоммунизация на Полтавщине: в области переименовали почти 400 топонимов

Декоммунизация на Полтавщине: в области переименовали почти 400 топонимов

  •  24531 просмотра
Отзыв Безуглой с должности заместителя главы комитета нацбезопасности: в Раде зарегистрировали постановление

Отзыв Безуглой с должности заместителя главы комитета нацбезопасности: в Раде зарегистрировали постановление

  •  31930 просмотра
В августе ЕС выделит первые 1,4 млрд евро из замороженных активов на оружие Украине - Боррель

В августе ЕС выделит первые 1,4 млрд евро из замороженных активов на оружие Украине - Боррель

  •  54087 просмотра
Зеленский анонсировал еще четыре соглашения по безопасности

Зеленский анонсировал еще четыре соглашения по безопасности

  •  56253 просмотра
Укрепление системы противовоздушной обороны Украины имеет решающее значение, но этого недостаточно - Ермак

Укрепление системы противовоздушной обороны Украины имеет решающее значение, но этого недостаточно - Ермак

  •  57311 просмотра

Новости Бизнеса

Вторая панельная дискуссия на конференции «MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках»: итоги

Вторая панельная дискуссия на конференции «MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках»: итоги

19 июля 2024, 17:07  •  81657 просмотра
В МХП рассказали о лучших практиках построения долгосрочного и выгодного партнерства

В МХП рассказали о лучших практиках построения долгосрочного и выгодного партнерства

19 июля 2024, 17:03  •  77794 просмотра
Закупка услуг - еще одна важная составляющая в работе компании МХП

Закупка услуг - еще одна важная составляющая в работе компании МХП

19 июля 2024, 14:17  •  77536 просмотра

Экономика

Чтобы гарантировать запланированный рост ВВП Украине, нужно еще 4,5 миллиона работников - Минэкономики

Чтобы гарантировать запланированный рост ВВП Украине, нужно еще 4,5 миллиона работников - Минэкономики

  •  11475 просмотра
В сентябре миссия МВФ начнет новый пересмотр программы для Украины

В сентябре миссия МВФ начнет новый пересмотр программы для Украины

  •  14987 просмотра
Санкции Украины против «лукойла»: Венгрия обвинила Киев в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС

Санкции Украины против «лукойла»: Венгрия обвинила Киев в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС

  •  32514 просмотра
Будут выключать три очереди: как завтра будут работать графики отключений света

Будут выключать три очереди: как завтра будут работать графики отключений света

  •  18588 просмотра
В Минфине ожидают, что ЕИБ вскоре выделит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины

В Минфине ожидают, что ЕИБ вскоре выделит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины

  •  23793 просмотра

Киев

В Киеве и по всей Укране объявлена воздушная тревога: взлет МиГ-31К

В Киеве и по всей Укране объявлена воздушная тревога: взлет МиГ-31К

  •  4321 просмотра
Снос усадьбы Зеленских: Минкульт объяснил, почему здание не имело статуса памятника

Снос усадьбы Зеленских: Минкульт объяснил, почему здание не имело статуса памятника

  •  26593 просмотра
«Столичный аттракцион смерти": чиновники Кличко продолжали эксплуатацию несмотря на протесты прокуратуры

«Столичный аттракцион смерти": чиновники Кличко продолжали эксплуатацию несмотря на протесты прокуратуры

  •  22992 просмотра
"Желтый" уровень опасности: предупредили о грозах в Киеве и области

"Желтый" уровень опасности: предупредили о грозах в Киеве и области

  •  22493 просмотра
Обрыв троса на аттракционе через Днепр: правоохранители пришли с обысками в службы КГГА, к контролерам и фирмам владельца

Обрыв троса на аттракционе через Днепр: правоохранители пришли с обысками в службы КГГА, к контролерам и фирмам владельца

  •  22633 просмотра