Генштаб: на фронте произошло 133 боестолкновения. Наибольшую активность захватчики проявили на Покровском направлении

российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара, применив три ракеты, и 71 авиаудар, сбросив 84 КАБа. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 455 дронов-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: агрессор 7 раз безуспешно атаковал неподалеку Волчанска и Глубокого.

На Купянском: террористы 8 раз штурмовали в районах Берестового и Глушковки. ВСУ отбили 2 атаки, впрочем еще 6 боев до сих пор продолжаются.

На Лиманском: захватчики 10 раз атаковали возле Торского, Новосергиевки, Макеевки, Тернов, а также Серебрянского леса. Защитники отбили 6 атак, однако 4 боя до сих пор продолжаются.

На Северском: ВСУ отбили 6 вражеских атак в районах Верхнекаменского, Выемки, Спирного, Орехово-Васильевки и Переездного. Сейчас продолжается одна атака вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском: противник провел 28 наступательных действий возле Часового Яра, Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Белой Горы, Андреевки и Клищеевки. Силы обороны отбили 21 атаку, еще 7 - продолжаются.

На Торецком: оккупанты 15 раз атаковали возле Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Сейчас 14 боев - завершены, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском: враг 38 раз штурмовал неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Ивановка, Пантелеймоновка, Нью-Йорк, Лозоватское, Тимофеевка, Прогресс, Волчье, Яснобродовка и Уманское.

На Кураховском: захватчик 13 раз атаковал возле Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Десять атак - отбиты, еще три - до сих пор продолжаются.

На Ореховском: террористы совершили 1 наступательное действие неподалеку Роботино, где потерпели поражение.

На Приднепровском: все усилия оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций на левобережье Днепра также не имели успеха.

Генштаб: на фронті відбулося 77 боєзіткнень. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку