На передовой произошло 77 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Харьковском и Купянском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных удара с применением трех ракет, 52 авиационных удара (задействовал, в частности 69 КАБ), использовал для поражения 713 дронов-камикадзе. Осуществил более 3200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: враг 9 раз атаковал возле Глубокого и Волчанска. ВСУ отбили 7 атак, однако еще две - продолжаются

На Купянском: оккупанты 10 раз пытался продвинуться неподалеку Синьковки, Стельмаховки Берестового и в направлении Глушковки. Защитники отбили 7 атак, однако другие бои продолжаются.

На Лиманском: террористы атаковали 6 раз в районах Макеевки и Тернов. ВСУ отбили 5 штурмов, впрочем до сих пор идет одно боевое столкновение.

На Северском: захватчики 5 раз пытались прорваться в районах Верхнекаменского и Выемки. Бои возле Верхнекаменского продолжаются.

На Краматорском: противник трижды неудачно атаковал в районах Часового Яра и Андреевки. Но сейчас еще продолжаются 2 боевых столкновения.

На Торецком: ВСУ отбили 5 вражеских атак вблизи Северного, Торецка и Железного. Три атаки отбиты, противник успеха не имел, продолжаются бои в двух локациях.

На Покровском: оккупанты 27 раз атаковали вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Калиновое и Уманское. Сейчас 22 атаки отражены, 5 боевых столкновений продолжаются.

На Кураховском: агрессор 5 раз атаковал позиции Защитников. Наибольшую активность было проявлено в районе Красногоровки и Парасковиевки. Все попытки противника прорваться на этом направлении были безуспешны.

На Ореховском: враг 3 безуспешно штурмовал вблизи Роботино и Новоданиловки.

На Приднепровском: противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Один неудачный штурм агрессора был отбит украинскими воинами.

На фронте более полусотни боевых столкновений, враг активно наступает на Покровском направлении - Генштаб