На фронте более полусотни боевых столкновений, враг активно наступает на Покровском направлении - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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21 июля 2024, 13:49  •  9104 просмотра

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За сутки произошло 58 боевых столкновений на фронте. Самые активные бои на Харьковском, Купянском и Покровском направлениях, где враг применяет все имеющиеся силы для достижения целей.

С  начала текущих суток, 21 июля, на фронте состоялось 58 боевых столкновений. В целом ситуация на фронте характеризуется активностью врага на Харьковском, Купянском и Покровском направлениях, где он применяет все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении российские оккупанты семь раз пытались осуществить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Глубокого и Волчанска. Все вражеские атаки отражены подразделениями Сил обороны.

На Купянском направлении противник семь раз активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Андреевки, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко держать оборону.

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На Лиманском направлении захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинцев вблизи Макеевки и Тернов. Три боестолкновения завершились без успеха для противника, еще два - продолжаются.

На Северском направлении вблизи населенных пунктов Верхнекаменское и Выемка защитники украинской земли отбили три атаки оккупационной армии.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурма позиций нашего войска вблизи Андреевки. В настоящее время идет бой. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до четырех. Враг сосредоточил свои усилия в районе Северного, Железного и Нью-Йорка, где состоялось четыре боестолкновения, три атаки противника до сих пор продолжаются.

Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировкам подверглись районы населенных пунктов Северное, Нью-Йорк и Торецк, за сегодняшний день враг уже сбросил 13 КАБов.

На Покровском направлении состоялось наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты, при поддержке авиации, осуществили уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и Уманского.

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Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили шестнадцать атак противника, семь атак еще продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки и Карловки. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отбито четыре атаки оккупационной армии.

На Времовском направлении противник активно применяет авиацию, ударил по районам населенных пунктов Угледар, Катериновка, Урожайное, Старомайорское.

На Ореховском направлении оккупанты совершили три неудачных попытки атаковать наши подразделения вблизи Роботино и в направлении Новоданиловки. Также террористическая армия сбросила на Степногорск две управляемые авиационные бомбы.

На Приднепровском направлении противник нанес авиационные удары, сбросив управляемые авиационные бомбы по районам населенных пунктов Тягинка, Томарино и Бургунка Херсонской области. 

Напомним,

Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность работы защитников украинского неба и отметил, что Украине нужна защита от российских КАБов, которой может стать уничтожение российских самолетов, в том числе в местах их базирования. О

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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