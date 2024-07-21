У Украины один убитый военный на шесть-восемь раненых, а у россиян убит каждый 2-3 раненый. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью ВВС, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, знаете ли он, сколько Украина потеряла военных по состоянию на сейчас, Зеленский ответил: "Я знаю сколько сейчас. Я знаю сколько людей мы теряем каждый день. Для меня это очень больной вопрос... Я каждый день вижу эти изменения и они не в положительную сторону, меньше не становится. Я сейчас не могу сказать вам это количество. Мы не хотим, чтобы россияне знали всю информацию".

На вопрос, как долго Украина может продолжать нести такие значительные потери, Зеленский ответил: "Когда мы говорим о войне и о нашей борьбе мы должны смотреть на людей и минимизировать потери, максимально. Кстати, поэтому разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый третий, каждый второй. То есть это говорит о том, что они не борются за выживание своего человека... Поэтому я не могу этот процесс сравнивать, сколько еще мы сможем".

По его словам, это зависит прежде всего от морального духа военных, от морального духа народа, который работает, чтобы у военных были деньги, заработные платы.

Это зависит от единства между военными и гражданскими в Украине и это зависит от единства запада. То есть это большое объединение. Мы можем бороться до победы, но если только все эти элементы будут работать. Поэтому на это нужно смотреть, это главные факторы - заявил Зеленский.

Дополнение

В феврале 2024 года Зеленский сообщал, что 31 тысяча украинских военных погибли в этой войне.

В конце июня 2024 года Зеленский заявлял, что соотношение потерь на фронте один украинец к шести россиянам.

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