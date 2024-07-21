С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 566 710 человек личного состава и 8266 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 566 710 человек, 8266 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 566 710 (+1100) человек,
танков - 8266 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 15963 (+46) ед,
артиллерийских систем - 15586 (+44) ед,
РСЗО - 1121 (+0) ед,
средства ППО - 896 (+1) ед,
самолетов - 362 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 12402 (+52),
крылатые ракеты - 2401 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 21036 (+68) ед,
специальная техника - 2616 (+9).