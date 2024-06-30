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Зеленський про співвідношення втрат: 1 українець до 6 росіян

Київ • УНН

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За словами президента Володимира Зеленського, наразі співвідношення втрат на фронті становить один загиблий український солдат на шість загиблих російських солдатів.

Зеленський про співвідношення втрат: 1 українець до 6 росіян

Наразі співвідношення втрат на фронт один українець до шести росіян. Про це заявив в інтерв'ю Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН.

У них дійсно набагато більше людей, і дійсно ми бережемо своїх людей більше, і дійсно у нас у нас не буде людей більше ніж в росіян. У нас сьогодні гинуть один українець до шести росіян. У нас була статистика десь в чотири рази, а зараз у Харківському напрямку, Покровському напрямку, цифри 1 до 6

- сказав Зеленський.

Зеленський також заявив, що хто більш технологічний, той може перемагати.

"Що означає бути більш технологічним - не дати можливість росіянам розбудовувати виробництво дронів та ракет, базуючись на мікроелементах та різних обходів санкцій від західних партнерів. Нам навпаки, фінансувати не тільки те, що зовні, а фінансувати внутрішнє виробництво дронів та ракет в Україні, яке на сьогодні вже з'явилося. Щодо ракет ми робимо важливі кроки вперед, але потрібно це фінансувати. Тобто ми можемо бути технологічніше ніж росія", - зазначив Зеленський.

Також він звернув увагу на те на чому заробляє росія.

"В них економіка - це нафта та газ. Основна економіка, і щоб там не було, щоб хто не казав, реальні, професійні люди сходяться в тому, що починаючи з 2025 року росія економічно буде падати. Тобто поступово санкції починають працювати. Він буде підіймати податки. Що для нього (путіна - ред. ) страшне? Єдине - не задоволене російське суспільство. Незадоволене російське суспільство і є ядерною зброєю проти ядерного путіна. На цьому потрібно зосередитися - не давати обходити санкції, технологічно підіймати Україну й не боятися, що буде з рф після путіна", - розповів Зеленський.

В України із Заходом різне розуміння перемоги - Зеленський 30.06.24, 17:47 • 41255 переглядiв

Доповнення

25 лютого 2024 року Зеленський повідомляв, що 31 тисяча українських військових загинули в цій війні. 

Анна Мурашко

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