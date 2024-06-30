Зеленський про співвідношення втрат: 1 українець до 6 росіян

Наразі співвідношення втрат на фронт один українець до шести росіян. Про це заявив в інтерв'ю Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН.

У них дійсно набагато більше людей, і дійсно ми бережемо своїх людей більше, і дійсно у нас у нас не буде людей більше ніж в росіян. У нас сьогодні гинуть один українець до шести росіян. У нас була статистика десь в чотири рази, а зараз у Харківському напрямку, Покровському напрямку, цифри 1 до 6