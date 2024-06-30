Зеленський про співвідношення втрат: 1 українець до 6 росіян
Київ • УНН
За словами президента Володимира Зеленського, наразі співвідношення втрат на фронті становить один загиблий український солдат на шість загиблих російських солдатів.
Наразі співвідношення втрат на фронт один українець до шести росіян. Про це заявив в інтерв'ю Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН.
У них дійсно набагато більше людей, і дійсно ми бережемо своїх людей більше, і дійсно у нас у нас не буде людей більше ніж в росіян. У нас сьогодні гинуть один українець до шести росіян. У нас була статистика десь в чотири рази, а зараз у Харківському напрямку, Покровському напрямку, цифри 1 до 6
Зеленський також заявив, що хто більш технологічний, той може перемагати.
"Що означає бути більш технологічним - не дати можливість росіянам розбудовувати виробництво дронів та ракет, базуючись на мікроелементах та різних обходів санкцій від західних партнерів. Нам навпаки, фінансувати не тільки те, що зовні, а фінансувати внутрішнє виробництво дронів та ракет в Україні, яке на сьогодні вже з'явилося. Щодо ракет ми робимо важливі кроки вперед, але потрібно це фінансувати. Тобто ми можемо бути технологічніше ніж росія", - зазначив Зеленський.
Також він звернув увагу на те на чому заробляє росія.
"В них економіка - це нафта та газ. Основна економіка, і щоб там не було, щоб хто не казав, реальні, професійні люди сходяться в тому, що починаючи з 2025 року росія економічно буде падати. Тобто поступово санкції починають працювати. Він буде підіймати податки. Що для нього (путіна - ред. ) страшне? Єдине - не задоволене російське суспільство. Незадоволене російське суспільство і є ядерною зброєю проти ядерного путіна. На цьому потрібно зосередитися - не давати обходити санкції, технологічно підіймати Україну й не боятися, що буде з рф після путіна", - розповів Зеленський.
В України із Заходом різне розуміння перемоги - Зеленський 30.06.24, 17:47 • 41255 переглядiв
Доповнення
25 лютого 2024 року Зеленський повідомляв, що 31 тисяча українських військових загинули в цій війні.