Зеленский о соотношении потерь: 1 украинец к 6 россиянам

Сейчас соотношение потерь на фронт один украинец к шести россиянам. Об этом заявил в интервью Президент Владимир Зеленский Труди Рубин, колумнистке The Philadelphia Inquirer, передает корреспондент УНН.

У них действительно гораздо больше людей, и действительно мы бережем своих людей больше, и действительно у нас у нас не будет людей больше чем у россиян. У нас сегодня погибают один украинец к шести россиянам. У нас была статистика где-то в четыре раза, а сейчас в Харьковском направлении, Покровском направлении, цифры 1 к 6 - сказал Зеленский.

Зеленский также заявил, что кто более технологичен, тот может побеждать.

"Что означает быть более технологичным - не дать возможность россиянам развивать производство дронов и ракет, основываясь на микроэлементах и различных обходах санкций от западных партнеров. Нам наоборот, финансировать не только то, что снаружи, а финансировать внутреннее производство дронов и ракет в Украине, которое на сегодня уже появилось. По ракетам мы делаем важные шаги вперед, но нужно это финансировать. То есть мы можем быть технологичнее чем Россия", - отметил Зеленский.

Также он обратил внимание на то, на чем зарабатывает россия.

"У них экономика - это нефть и газ. Основная экономика, и чтобы там не было, чтобы кто не говорил, реальные, профессиональные люди сходятся в том, что начиная с 2025 года Россия экономически будет падать. То есть постепенно санкции начинают работать. Он будет поднимать налоги. Что для него (Путина - ред.) страшно? Единственное - недовольное российское общество. Недовольное российское общество и является ядерным оружием против ядерного путина. На этом нужно сосредоточиться - не давать обходить санкции, технологически поднимать Украину и не бояться, что будет с рф после путина", - рассказал Зеленский.

У Украины с Западом разное понимание победы - Зеленский

Дополнение

25 февраля 2024 года Зеленский сообщал, что 31 тысяча украинских военных погибли в этой войне.