У Украины с Западом разное понимание победы в войне. Для Киева очень важный момент в победе - это невозможность повторения агрессии. Об этом заявил в интервью Президент Владимир Зеленский Труди Рубин, колумнистке The Philadelphia Inquirer, передает корреспондент УНН.

На вопрос, уверен ли он, что Джо Байден хочет, чтобы Украина победила, Зеленский ответил:

"Да. Я думаю, что для него важно. Я думаю, что для них важно, для Америки важно и для Европы, для многих стран, которые вкладываются в защиту. Для них важно, чтобы Украина победила. Просто у нас может быть разное отношение к слову "победа". Почему? Потому что я слышу эту риторику. Поставить на место агрессора - это правильно и это победа для запада и для коллективной защиты не дать возможность путину оккупировать наше государство полностью, я думаю они не дали в начале войны и начали нам помогать - Байден и другие лидеры. Я думаю, что для них - это и есть победа. А дальше идет, то, что мы очень хотим, потому что для нас окончательная победа - это момент сатисфакции".

Зеленский заявил, что слышит месседжи, что все боятся, что россия развалится.

"Если для Запада главная победа не дать оккупировать Украину.

Поставить путина на место, а вторая часть все боятся, что россия развалится и я эти месседжи слышу. Все боятся, что будет с россией без путина и все боятся может ли она остаться такой, как она есть, а не еще хуже. Я не поддерживаю такие месседжи. Поэтому я сказал, что у нас разное понимание победы. Украине нужно и после войны, победы остаться объединенной нацией, поэтому мы хотим, чтобы была реальная победа", - сказал Зеленский.

Также он объяснил, как он определяете реальную победу Украины.

Первая часть - не допустить полностью разрушения Украины и всего украинского. Я считаю, что пока не закончится война нельзя сказать, что мы полностью отстояли нашу независимость. Потому что очень важный момент в победе - это безопасность для настоящего и для будущих поколений, а это невозможность повторения агрессии. И этот элемент, когда мы говорим о победе я как президент, я бы не хотел побегать, или пролистывать этот элемент. Я считаю, что он один из важнейших - невозможность возвращения агрессии. То есть где мы будем? Мы должны быть в ЕС - это экономическая безопасность, мы должны быть в НАТО и если у нас этого нет, я считаю, что это большие риски для нас. Этот враг вернется. В учете путина, не путина, другого кремля через 20 лет, 40, 50, я не знаю. Нам нужна коллективная защита Украины - рассказал Зеленский.

Дополнение

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что США будут гордо идти с Украиной по этому пути, пока она не победит.