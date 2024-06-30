В України із Заходом різне розуміння перемоги - Зеленський

В України із Заходом різне розуміння перемоги у війні. Для Києва дуже важливий момент в перемозі - це неможливість повторення агресії. Про це заявив в інтерв'ю Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи впевнений він, що Джо Байден хоче, щоб Україна перемогла, Зеленський відповів:

"Так. Я думаю, що для нього важливо. Я думаю, що для них важливо, для Америки важливо і для Європи, для багатьох країн, які вкладаються в захист. Для них важливо, щоб Україна перемогла. Просто у нас може бути різне відношення щодо слова "перемога". Чому? Тому що я чую цю риторику. Поставити на місце агресора - це правильно і це є перемога для заходу і для колективного захисту не дати можливість путіну окупувати нашу державу повністю, я думаю вони не дали на початку війни і почали нам допомагати - Байден та інші лідери. Я думаю, що для них - це і є перемога. А далі йде, те, що ми дуже хочемо, бо для нас остаточна перемога - це момент сатисфакції".

Зеленський заявив, що чує меседжі, що всі бояться, що росія розвалиться.

"Якщо для Заходу головна перемога не дати окупувати Україну.

Поставити путіна на місце, а друга частина всі бояться, що росія розвалиться і я ці меседжі чую. Всі бояться, що буде з росією без путіна і всі бояться чи може вона залишитися такою, як вона є, а не ще гіршою. Я не підтримую такі меседжі. Тому я сказав, що в нас різне розуміння перемоги. Україні потрібно й після війни, перемоги залишитися об'єднаною нацією, тому ми хочемо, щоб була реальна перемога", - сказав Зеленський.

Також він пояснив, як він визначаєте реальну перемогу України.

Перша частина - не допустити повністю руйнації України та всього українського. Я вважаю, що поки не закінчиться війна не можна сказати, що ми повністю відстояли нашу незалежність. Тому що дуже важливий момент в перемозі - це безпека для сьогодення та для майбутніх поколінь, а це неможливість повторення агресії. Й цей елемент, коли ми говоримо про перемогу я як президент, я б не хотів побігати, або пролистувати цей елемент. Я вважаю, що він один з найважливіших - неможливість повернення агресії. Тобто де ми будемо? Ми повинні бути в ЄС - це економічна безпека, ми повинні бути в НАТО і якщо у нас цього немає, я вважаю, що це великі ризики для нас. Цей ворог повернеться. В обліку путіна, не путіна, іншого кремля через 20 років, 40, 50, я не знаю. Нам потрібне колективний захист України - розповів Зеленський.

Доповнення

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що США будуть гордо йти з Україною по цьому шляху, поки вона не переможе.