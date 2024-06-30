В України із Заходом різне розуміння перемоги - Зеленський

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61284 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 149199 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 144206 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121279 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132120 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84688 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92929 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98659 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89649 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220446 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1.4м/с
48%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19780 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 19485 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 42636 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 15993 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 21548 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 144206 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220446 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370583 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306367 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414697 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Met Gala 2018

18:16 • 16 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10637 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30788 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27694 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121279 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В України із Заходом різне розуміння перемоги - Зеленський

Київ • УНН

 • 41255 перегляди

Україна і Захід по-різному розуміють перемогу у війні: Україна визначає справжню перемогу як забезпечення безпеки для нинішнього і майбутніх поколінь, а також усунення можливості майбутньої російської агресії шляхом вступу до ЄС і НАТО.

В України із Заходом різне розуміння перемоги - Зеленський

В України із Заходом різне розуміння перемоги у війні. Для Києва дуже важливий момент в перемозі - це  неможливість повторення агресії. Про це заявив  в інтерв'ю  Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН

На запитання, чи впевнений він, що Джо Байден хоче, щоб Україна перемогла, Зеленський відповів:

"Так. Я думаю, що для нього важливо. Я думаю, що для них важливо, для Америки важливо і для Європи, для багатьох країн, які вкладаються в захист. Для них важливо, щоб Україна перемогла. Просто у нас може бути різне відношення щодо слова "перемога". Чому? Тому що я чую цю риторику. Поставити на місце агресора - це правильно і це є перемога для заходу і для колективного захисту не дати можливість путіну окупувати нашу державу повністю, я  думаю вони не дали на початку війни і почали нам допомагати - Байден та інші лідери. Я думаю, що для них - це і є перемога. А далі йде, те, що ми дуже хочемо, бо для нас остаточна перемога - це момент сатисфакції". 

 Зеленський заявив, що чує меседжі, що всі бояться, що росія розвалиться. 

"Якщо  для Заходу головна перемога не дати окупувати Україну. 

Поставити путіна на місце, а друга частина всі бояться, що росія розвалиться і я ці меседжі чую. Всі бояться, що буде з росією без путіна і всі бояться чи може вона залишитися такою, як вона є, а не ще гіршою. Я не підтримую такі меседжі. Тому я сказав, що в нас різне розуміння перемоги. Україні потрібно й після війни, перемоги залишитися об'єднаною нацією, тому ми хочемо, щоб була реальна перемога", - сказав Зеленський. 

Також він пояснив, як він визначаєте реальну перемогу України. 

Перша частина - не допустити повністю руйнації України та всього українського. Я вважаю, що поки не закінчиться війна не можна сказати, що ми повністю відстояли нашу незалежність. Тому що дуже важливий момент в перемозі - це безпека для сьогодення та для майбутніх поколінь, а це неможливість повторення агресії. Й цей елемент, коли ми говоримо про перемогу я як президент, я б не хотів побігати, або пролистувати цей елемент. Я вважаю, що він один з найважливіших - неможливість повернення агресії. Тобто де ми будемо? Ми повинні бути в ЄС  - це економічна безпека, ми повинні бути в НАТО і якщо у нас цього немає, я вважаю, що це великі ризики для нас. Цей ворог повернеться. В обліку путіна, не путіна, іншого кремля через 20 років, 40, 50, я не знаю. Нам потрібне колективний захист України

- розповів Зеленський. 

Доповнення

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що США будуть гордо йти з Україною по цьому шляху, поки вона не переможе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,774.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.44