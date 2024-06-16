США будуть гордо йти з Україною по цьому шляху, поки вона не переможе – Салліван
Київ • УНН
США з гордістю стоятимуть разом з Україною на її шляху до перемоги, відкидаючи неприйнятне бачення Путіна щодо відходу України з регіонів та роззброєння
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван рішуче засудив дії росії щодо викрадення дітей, закликаючи до їх повернення, та критикував "візію путіна" назвавши це неприйнятним та безвідповідальним. Про це він заявив під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.
"Цей Саміт визначив ядро того, яким повинен виглядати мир. І це принципи статуту ООН та принципи Міжнародного права", - сказав Салліван.
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За його словами Україна може спиратись на міжнародне право, щоб далі вести переговори та забезпечити справедливий мир на який заслуговують українці.
"Дії з викрадення дітей росією, мають бути засудженими. Діти повинні бути повернуті", - наголосив він.
Салліван також прокоментував "візію путіна" в якому Україна має повністю вийди з 4 областей України та роззброїтись.
"Це безвідповідально! Це відкидає Статут ООН, основну мораль та просто здоровий глузд. Натомість, візія миру, яка була представлена тут багатьма країнами, яка спирається на ті принципи під якими ми усі підписалися. Це є правильна візія руху вперед. Тому, з нашої перспективи цей захід є Рубіконом до справедливого миру. США будуть гордо йти з Україною по цьому шляху, поки вона не переможе", - додав він.
Нагадаємо
Наразі відомо, що до підтримки підсумкового комюніке Саміту миру доєдналися 80 країн і 4 організації.