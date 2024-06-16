Звільнення ЗАЕС, «зерновий коридор» та обмін військовополоненими: на чому зійшлися учасники Глобального саміту миру

Результатом Глобального саміту миру стало Спільне комюніке, в якому наголошується на безпечній експлуатації українських ядерних об'єктів під контролем України, безперебійному постачанні продовольства через вільне судноплавство в Чорному та Азовському морях, а також на повному обміні військовополоненими та поверненні депортованих українців.