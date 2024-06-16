Звільнення ЗАЕС, «зерновий коридор» та обмін військовополоненими: на чому зійшлися учасники Глобального саміту миру
Київ • УНН
Результатом Глобального саміту миру стало Спільне комюніке, в якому наголошується на безпечній експлуатації українських ядерних об'єктів під контролем України, безперебійному постачанні продовольства через вільне судноплавство в Чорному та Азовському морях, а також на повному обміні військовополоненими та поверненні депортованих українців.
За підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії було сформоване Спільне комюніке про основи миру. Підписанти наголосили на трьох основних пунктах, щодо яких мають спільне бачення, передає УНН з посиланням на документ.
"По-перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю. Українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом", - йдеться у документі.
Будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими – наголосили підписанти.
"По-друге, глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. У зв’язку з цим вільне, повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливими. Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними", - йдеться у тексті комюніке.
Також наголошується, що продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам.
"По-третє, усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні особи мають бути повернуті в Україну", - говориться в документі.
Підписанти документу, серед яких 80 країн і чотири організації, вважають, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили в майбутньому вжити конкретних заходів у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін.
"Статут Організації Об’єднаних Націй, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні", - підсумовується у документі.