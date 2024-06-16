Освобождение ЗАЭС, "зерновой коридор" и обмен военнопленными: на чем сошлись участники Глобального саммита мира

По итогам Глобального саммита мира в Швейцарии было сформировано Совместное коммюнике об основах мира. Подписанты отметили три основных пункта, по которым имеют общее видение, передает УНН со ссылкой на документ.

"Во-первых, любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде. Украинские атомные электростанции и установки, в частности Запорожская атомная электростанция, должны работать безопасно и защищенно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением", - говорится в документе.

Любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустимы - отметили подписанты.

"Во-вторых, глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам на Черном и Азовском морях чрезвычайно важны. Нападения на торговые суда в портах и на всем маршруте, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру являются неприемлемыми", - говорится в тексте коммюнике.

Также отмечается, что продовольственную безопасность никоим образом нельзя использовать как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.

"В-третьих, все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все другие украинские незаконно удерживаемые гражданские лица должны быть возвращены в Украину", - говорится в документе.

Подписанты документа, среди которых 80 стран и четыре организации, считают, что достижение мира требует вовлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеупомянутых сферах с дальнейшим привлечением представителей всех сторон.

"Устав Организации Объединенных Наций, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине", - подытоживается в документе.