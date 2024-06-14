"Образливі для здорового глузду": в ОП відреагували на заяви путіна щодо мирних переговорів
Київ • УНН
Радник керівника ОП Михайло Подоляк наголошує, що заяви президента рф володимира путіна щодо можливих перемовин з Україною - це "стандартний набір агресора".
Заяви президента рф володимира путіна щодо можливих перемовин з Україною - це "стандартний набір агресора". Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, передає УНН.
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Подоляк пояснив, що путін не озвучив жодних нових пропозицій, а всі заяви вже були зроблені раніше, і не раз. За його словами, зміст останніх пропозицій "промовисто говорить про недієздатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".
По пунктах "пропозиція рф" має такий вигляд:
1. Віддайте нам ваші території.
2. Відмовтеся від суверенітету та своєї суб'єктності.
3. Залиште себе незахищеними (жодних членств в альянсах).
4. Скасуйте (разом із країнами Заходу) усі санкції в повному обсязі та негайно, щоб ми могли наповнити свою мілітарну економіку та зробити більше інвестицій в інформаційні провокації по всьому світу.
Ну і головне. 5. Негайно зафіксуймо "не/програш Росії" за рахунок України - пояснив радник керівника Офісу Президента.
Він підкреслив, що у словах путіна немає жодної новизни, реальних мирних пропозицій та бажання закінчити війну. Натомість, впевнений Подоляк, ці заяви свідчать про бажання рф не платити за цю війну та продовжити її у нових форматах.
А тому – повторюю – позбавляйтеся ілюзій і перестаньте серйозно сприймати образливі для здорового глузду "пропозиції рф" - підсумував радник керівника Офісу Президента.
Контекст
путін у своєму виступі 14 червня заявив, що росія готова розпочати переговори щодо закінчення війни в Україні, але Україні для цього необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та оголосити про без'ядерний та позаблоковий статус України.
"Це те саме, що робив Гітлер" - Зеленський про пропозицію путіна щодо переговорів для "завершення" війни14.06.24, 17:02 • 27912 переглядiв