"Оскорбительные для здравого смысла": в ОП отреагировали на заявления путина о мирных переговорах

Заявления президента рф владимира путина о возможных переговорах с Украиной - это "стандартный набор агрессора". Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

Подоляк пояснил, что путин не озвучил никаких новых предложений, а все заявления уже были сделаны ранее, и не раз. По его словам, содержание последних предложений "красноречиво говорит о недееспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии".

По пунктам "предложение рф" имеет такой вид:

1. Отдайте нам ваши территории.

2. Откажитесь от суверенитета и своей субъектности.

3. Оставьте себя незащищенными (никаких членств в альянсах).

4. Отмените (вместе со странами Запада) все санкции в полном объеме и немедленно, чтобы мы могли наполнить свою милитарную экономику и сделать больше инвестиций в информационные провокации по всему миру.

Ну и главное. 5. Немедленно зафиксируем "не/проигрыш россии" за счет Украины - пояснил советник руководителя Офиса Президента.

Он подчеркнул, что в словах путина нет никакой новизны, реальных мирных предложений и желания закончить войну. Зато, уверен Подоляк, эти заявления свидетельствуют о желании рф не платить за эту войну и продолжить ее в новых форматах.

А потому - повторяю - избавляйтесь от иллюзий и перестаньте серьезно воспринимать оскорбительные для здравого смысла "предложения рф" - подытожил советник руководителя Офиса Президента.



Контекст

путин в своем выступлении 14 июня заявил, что россия готова начать переговоры по окончанию войны в Украине, но Украине для этого необходимо вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и объявить о безъядерном и внеблоковом статусе Украины.

