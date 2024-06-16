Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан решительно осудил действия России по похищению детей, призывая к их возвращению, и критиковал "видение Путина" назвав это неприемлемым и безответственным. Об этом он заявил во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

"Этот Саммит определил ядро того, каким должен выглядеть мир. И это принципы устава ООН и принципы Международного права", - сказал Салливан.

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По его словам Украина может опираться на международное право, чтобы дальше вести переговоры и обеспечить справедливый мир, которого заслуживают украинцы.

"Действия по похищению детей россией, должны быть осуждены. Дети должны быть возвращены", - подчеркнул он.

Салливан также прокомментировал "видение Путина" в котором Украина должна полностью выйти из 4 областей Украины и разоружиться.

"Это безответственно! Это отвергает Устав ООН, основную мораль и просто здравый смысл. Зато, визия мира, которая была представлена здесь многими странами, которая опирается на те принципы под которыми мы все подписались. Это правильное видение движения вперед. Поэтому, с нашей перспективы это мероприятие является Рубиконом к справедливому миру. США будут гордо идти с Украиной по этому пути, пока она не победит", - добавил он.

Напомним,

Известно, что к поддержке итогового коммюнике Саммита мира присоединились 80 стран и 4 организации.