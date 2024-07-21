Вражеская атака дронами: в Киевской области есть падение обломков и повреждены два дома

Из-за вражеской атаки ударными дронами в Киевской области есть падение обломков. Есть незначительные повреждения фасада и окон двух частных домов и автомобиля. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Ночью Киевщина была атакована ударными дронами врага. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, попаданий в жилую или критическую инфраструктуру нет. Пострадавшие отсутствуют.

В то же время на территории двух районов области оперативные группы фиксируют падение обломков вражеских целей. Есть незначительные повреждения фасада и окон двух частных домов и автомобиля. Кроме того, в результате падения обломков произошло возгорание травяного настила, которое было оперативно ликвидировано - рассказал Кравченко.

Дополнение

В ночь на 21 июля россия в очередной раз попыталась ударить по столице дронами: все они были уничтожены на подступах к Киеву.