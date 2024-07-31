Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео боевой работы по вражеским «шахедам» на южном направлении в ночь на 31 июля, пишет УНН.

«Боевая работа по вражеским «шахедам» ночью 31 июля 2024 года на южном направлении! Спасибо за меткость!», - подписал Олещук видео в Telegram.

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В ночь на 31 июля силы ПВО сбили все 89 атакующих БПЛА противника над Украиной. Также была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, выпущенная по Николаевской области.

Командувач ПС ЗСУ показав відео ранкового збиття "шахеда" на східному напрямку