Киев • УНН
Командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук обнародовал видео боевой работы по вражеским «шахедам» на южном направлении в ночь на 31 июля. Силы ПВО сбили все 89 атакующих БПЛА противника над Украиной.
Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео боевой работы по вражеским «шахедам» на южном направлении в ночь на 31 июля, пишет УНН.
«Боевая работа по вражеским «шахедам» ночью 31 июля 2024 года на южном направлении! Спасибо за меткость!», - подписал Олещук видео в Telegram.
Дополнение
В ночь на 31 июля силы ПВО сбили все 89 атакующих БПЛА противника над Украиной. Также была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, выпущенная по Николаевской области.
Командувач ПС ЗСУ показав відео ранкового збиття "шахеда" на східному напрямку31 июля 2024, 07:53 • 33206 просмотров