Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео со сбитием вражеского "шахеда" на восточном направлении утром 31 июля, пишет УНН.

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"Видео сбития "шахеда" на восточном направлении утром 31 июля 2024 года. Помните, что даже после поражения вражеские ракеты и ударные БпЛА представляют серьезную угрозу!", - написал Олещук в Telegram.

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В ночь на 31 июля силы ПВО сбили все 89 атакующих БПЛА противника над Украиной. Также была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, выпущенная по Николаевской области.