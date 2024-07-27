Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 июля сбили вражескую ракету Х-59/Х-69 и четыре «шахеды» в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях. Всего за прошедшие и за эти сутки противовоздушной обороной уничтожено еще восемь воздушных целей. Об этом в субботу сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

По словам Олещука в ночь на 27 июля враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области и четырьмя ударными БпЛА «Shahed» из Приморско-Ахтарска - рф.

«Все цели были сбиты силами и средствами Сил обороны Украины в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях», - написал Олещук.

Кроме того, в течение прошлых и за текущие сутки противовоздушной обороной уничтожено еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях: 4 разведывательных БпЛА «Supercam», 1 ударно-разведывательный БпЛА «Форпост», 1 БпЛА (тип устанавливается), 2 барражирующих боеприпаса «Ланцет».