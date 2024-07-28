Во время воздушного боя украинские защитники уничтожили ракету Х-59 и 7 БпЛА "Shahed-131/136". Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

В ночь на 28 июля 2024 года захватчики атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 8 ударными БпЛА "Shahed".

Однако, благодаря слаженной работе мобильных огневых групп Сил обороны и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил ВС Украины, было сбито ракету Х-59 и 7 беспилотников "Shahed-131/136".

По информации, фактически все воздушные цели были уничтожены над Одесской областью.

За сутки оккупанты потеряли 1180 военных и 13 танков