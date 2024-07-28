Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения достигли 574690 человек и 8344 танков.
За сутки агрессор потерял 1180 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 28.07.24:
- Личный состав: 574690 (+1180).
- Танки: 8344 (+13).
- Бронированные боевые машины: 16095 (+21).
- Артиллерийские системы: 15936 (+51).
- РСЗВ: 1127 (+2).
- Средства ППО: 906 (+1).
- Самолеты: 363.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 12766 (+30).
- Крылатые ракеты: 2405 (+2).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 21572 (+72).
- Специальная техника: 2671.
Данные уточняются.
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