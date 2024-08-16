Авиация работает на курском направлении: Олещук показал авиаудар по мосту на курщине

Украинская авиация активно выполняет боевые задачи на курском направлении. Об этом пишет УНН со ссылкой на командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Детали

По словам Олещука, пилоты бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники и путям снабжения противника.

Авиация Воздушных Сил принимает активное участие в боевых действиях на Курском направлении. Украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также - логистическим центрам и путям снабжения противника - заявил Олещук.

Он также обнародовал кадры авиаудара по мосту, вероятно в курской области рф.

Напомним

Ранее в сети появилась информация, что Силы обороны Силы обороны Украины, которые контролируют часть курской области рф, уничтожили мост через реку Сейм вблизи поселка Глушково.