Авиация работает на курском направлении: Олещук показал авиаудар по мосту на курщине
Киев • УНН
Командующий Воздушных Сил ВСУ сообщил об активных боевых действиях авиации на курском направлении. Украинские пилоты наносят высокоточные удары по вражеским объектам, включая опорные пункты, технику и логистические центры.
Украинская авиация активно выполняет боевые задачи на курском направлении. Об этом пишет УНН со ссылкой на командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.
Детали
По словам Олещука, пилоты бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники и путям снабжения противника.
Авиация Воздушных Сил принимает активное участие в боевых действиях на Курском направлении. Украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также - логистическим центрам и путям снабжения противника
Он также обнародовал кадры авиаудара по мосту, вероятно в курской области рф.
Напомним
Ранее в сети появилась информация, что Силы обороны Силы обороны Украины, которые контролируют часть курской области рф, уничтожили мост через реку Сейм вблизи поселка Глушково.