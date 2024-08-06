В небе над Украиной ночью сбиты 4 из 6 ракет и 15 из 16 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, сообщил во вторник командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

По словам Олещука, в ночь на 6 августа 2024 года противник ударил 4 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Киевской области из Воронежской обл. - рф, 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и 16 ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений мыс Чауда - Крым, Курск - рф.

В результате противовоздушного боя сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях - написал Олещук в Telegram.

Отражали воздушное нападение, по его словам, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных сил.

Київщину вночі ворог атакував ракетами та дронами: ППО збила ворожі цілі, є пошкодження