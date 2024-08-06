Российские войска ночью атаковали Киевскую область ракетами и дронами. ПВО сбило цели, попаданий и пострадавших нет, но повреждены несколько зданий, включая многоквартирный дом, две АЗС и офисное здание, сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко во вторник, пишет УНН.

Ночью враг атаковал Киевскую область с помощью ракет и ударных дронов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были сбиты. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавшие отсутствуют - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, оперативные группы работают на местах падения обломков сбитых вражеских целей. По состоянию на 8:00 зафиксированы повреждения:

многоквартирного дома - выбитые окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения;

двух АЗС - выбитые окна, посеченные фасады;

многоэтажного здания с офисными помещениями - выбиты двери, окна, посеченный фасад.

Также взрывной волной, по данным Кравченко, поврежден дом лесника.

Пожары на местах падения обломков отсутствуют.

Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки, отметил глава ОВА.

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