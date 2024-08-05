В понедельник, около 23:00, враг нанес ракетный удар по Киеву и пригороду. По предварительной информации, агрессор использовал баллистическое вооружение, вероятно, типа Искандер-М или KN-23 .об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

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Силы и средства противовоздушной обороны работали над столицей и ее окрестностями. Предварительно сообщается об успешном поражении вражеских ракет, точная модификация вооружения и количество сбитых целей будет обнародована в отчетах Воздушных Сил.

По состоянию на данный момент, в Киеве не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало. Оперативные данные продолжают обновляться и уточняться.

Жителей города призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытиям.

У Києві та області пролунали вибухи