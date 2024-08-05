В Киеве и области прогремели взрывы, сообщает Корреспондент УНН. В области объявлена воздушная тревога.

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Вероятно, на Киевщине работает ПВО.

Есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога, в том числе и в Черкасской, сообщили в воздушных силах.

Сили ППО працюють по розвідувальному безпілотнику в Харківській області