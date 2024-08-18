В небе над Украиной было сбито 8 "шахедов" и 5 ракет
Киев • УНН
Украинские военные отбили массированную атаку рф, уничтожив 13 из 16 воздушных целей. Среди сбитых - 2 баллистические ракеты, 3 крылатые ракеты и 8 ударных БпЛА "Shahed".
Ночью украинские военные сбили 13 воздушных целей из 16. В частности, было сбито 2 баллистические ракеты, 3 крылатые ракеты и 8 ударных БпЛА. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.
В ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БпЛА типа "Shahed" (район пусков курская обл. - рф)
По его словам, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
- 2 баллистические ракеты KN-23;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;
- 3 крылатые ракеты (тип уточняется);
- 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
Он добавил, что в результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных Сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей:
- 2 баллистические ракеты KN-23;
- 3 крылатые ракеты (тип уточняется);
- 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
По его словам, остальные ракеты, которые не попали в статистику сбитых, не достигли желаемых целей. Предварительно без человеческих потерь и пострадавших.
Дополнение
Председатель КГВА Сергей Попко сообщал, что сегодня утром, около 07:00, после неудачной попытки нанести баллистический удар, российские войска снова атаковали Киев, на этот раз крылатыми ракетами, предварительно типа "Искандер-К".
росіяни завдали удару по житловому масиву на Сумщині ракетою "Іскандер-К" - МВА17 августа 2024, 13:06 • 37524 просмотра