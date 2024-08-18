В небе над Украиной было сбито 8 "шахедов" и 5 ракет

Ночью украинские военные сбили 13 воздушных целей из 16. В частности, было сбито 2 баллистические ракеты, 3 крылатые ракеты и 8 ударных БпЛА. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.

В ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БпЛА типа "Shahed" (район пусков курская обл. - рф) - написал Олещук.

По его словам, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

2 баллистические ракеты KN-23;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

3 крылатые ракеты (тип уточняется);

8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Он добавил, что в результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных Сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей:

2 баллистические ракеты KN-23;

3 крылатые ракеты (тип уточняется);

8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

По его словам, остальные ракеты, которые не попали в статистику сбитых, не достигли желаемых целей. Предварительно без человеческих потерь и пострадавших.

Дополнение

Председатель КГВА Сергей Попко сообщал, что сегодня утром, около 07:00, после неудачной попытки нанести баллистический удар, российские войска снова атаковали Киев, на этот раз крылатыми ракетами, предварительно типа "Искандер-К".

росіяни завдали удару по житловому масиву на Сумщині ракетою "Іскандер-К" - МВА