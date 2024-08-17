россияне нанесли удар по жилому массиву на Сумщине ракетой "Искандер-К" - МВА
Киев • УНН
российский удар ракетой "Искандер-К" повредил 5 многоэтажек и ТЦ на Сумщине. Выбито более 500 окон, повреждено 15 автомобилей. Развернут штаб помощи для пострадавших жителей.
российский удар ракетой "Искандер-К" пришелся между двумя жилыми многоэтажками на Сумщине, повредив 5 домов и фасад крупного торгового центра. В результате удара выбито более 500 окон, а также загорелись 10 автомобилей, из которых 15 повреждены. Об этом сообщил начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко в эфире телемарафона, передает УНН.
Это был удар ракетой "Искандер-К". Попадание между двумя жилыми многоэтажками. Всего пострадало 5 многоэтажек, выбиты окна и значительно поврежден фасад большого ТЦ, по предварительным оценкам более 500 окон выбиты
По его словам, сразу после попадания произошло возгорание 10 автомобилей, на данный момент поврежденных автомобилей 15.
"Утром там работает оперативный штаб и уже в течение часа развернули штаб по ликвидации в укрытии - там принимают заявки на восстановление. Уже более 150 квартир подали такие заявления - ожидаем, что людей мы будем принимать минимум два дня", - отметил он.
Напомним
В Сумах развернут штаб помощи после ракетного удара по жилому кварталу. Повреждены пять многоэтажек, 15 автомобилей и торговый центр. Штаб предоставляет консультации по оформлению материальной помощи.