россияне нанесли удар по жилому массиву на Сумщине ракетой "Искандер-К" - МВА

российский удар ракетой "Искандер-К" пришелся между двумя жилыми многоэтажками на Сумщине, повредив 5 домов и фасад крупного торгового центра. В результате удара выбито более 500 окон, а также загорелись 10 автомобилей, из которых 15 повреждены. Об этом сообщил начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко в эфире телемарафона, передает УНН.

Это был удар ракетой "Искандер-К". Попадание между двумя жилыми многоэтажками. Всего пострадало 5 многоэтажек, выбиты окна и значительно поврежден фасад большого ТЦ, по предварительным оценкам более 500 окон выбиты - рассказал Дрозденко.

По его словам, сразу после попадания произошло возгорание 10 автомобилей, на данный момент поврежденных автомобилей 15.

"Утром там работает оперативный штаб и уже в течение часа развернули штаб по ликвидации в укрытии - там принимают заявки на восстановление. Уже более 150 квартир подали такие заявления - ожидаем, что людей мы будем принимать минимум два дня", - отметил он.

Напомним

В Сумах развернут штаб помощи после ракетного удара по жилому кварталу. Повреждены пять многоэтажек, 15 автомобилей и торговый центр. Штаб предоставляет консультации по оформлению материальной помощи.