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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В небе над Украиной ночью уничтожили 17 из 23 вражеских "шахедов", армия рф атаковала двумя ракетами

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 05:56  •  21051 просмотра

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Воздушные силы ВСУ уничтожили 17 из 23 дронов Shahed, запущенных россией ночью. Атака также включала две ракеты Х-59/69, удары были направлены на несколько областей Украины.

В небе над Украиной ночью уничтожили 17 из 23 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, враг также атаковал двумя ракетами Х-59/69, сообщил в среду командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

По словам Олещука, в ночь на 14 августа 2024 года российские оккупанты атаковали 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области (рф) и 23-мя ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Чауда (Крым), Ейск, Курск (рф).

В противовоздушном бою мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных сил сбито 17 вражеских БПЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях

- написал Олещук в Telegram.

Чернігівщину вночі війська рф атакували дронами: є влучання в інфраструктуру14 августа 2024, 05:29 • 22837 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kirovogradskaya-oblastКировоградская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
nikolai-oleshchukНиколай Олещук
krymКрым
ukrainaУкраина
chernigovЧернигов
zhitomirЖитомир
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