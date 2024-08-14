В небе над Украиной ночью уничтожили 17 из 23 вражеских "шахедов", армия рф атаковала двумя ракетами

В небе над Украиной ночью уничтожили 17 из 23 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, враг также атаковал двумя ракетами Х-59/69, сообщил в среду командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

По словам Олещука, в ночь на 14 августа 2024 года российские оккупанты атаковали 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области (рф) и 23-мя ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Чауда (Крым), Ейск, Курск (рф).

В противовоздушном бою мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных сил сбито 17 вражеских БПЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях - написал Олещук в Telegram.

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