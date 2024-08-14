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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Черниговскую область ночью войска рф атаковали дронами: есть попадание в инфраструктуру

Черниговскую область ночью войска рф атаковали дронами: есть попадание в инфраструктуру

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 05:29  •  17945 просмотра

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Ночью российские войска атаковали Черниговскую область беспилотниками. В Нежинском районе зафиксировано попадание в инфраструктурный объект, жертв нет. Последствия атаки оперативно устраняются.

Ночью российские войска атаковали Черниговскую область беспилотниками. В Нежинском районе зафиксировано попадание в инфраструктурный объект, жертв нет, сообщил в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

Ночью враг в очередной раз атаковал "шахедами". В Нежинском районе попадание в инфраструктурный объект. Без жертв

- написал Чаус в Telegram.

Он поблагодарил все службы за оперативное устранение последствий.

Черкащина вночі зазнала атаки рф: знищено 3 дрони14 августа 2024, 05:25 • 17379 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
telegramТелеграмма
chernigovЧернигов
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