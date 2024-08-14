Черниговскую область ночью войска рф атаковали дронами: есть попадание в инфраструктуру
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Черниговскую область беспилотниками. В Нежинском районе зафиксировано попадание в инфраструктурный объект, жертв нет. Последствия атаки оперативно устраняются.
Ночью российские войска атаковали Черниговскую область беспилотниками. В Нежинском районе зафиксировано попадание в инфраструктурный объект, жертв нет, сообщил в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
Ночью враг в очередной раз атаковал "шахедами". В Нежинском районе попадание в инфраструктурный объект. Без жертв
Он поблагодарил все службы за оперативное устранение последствий.
Черкащина вночі зазнала атаки рф: знищено 3 дрони14 августа 2024, 05:25 • 17379 просмотров
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