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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Черкасская область ночью подверглась атаке рф: уничтожено 3 дрона

Черкасская область ночью подверглась атаке рф: уничтожено 3 дрона

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 05:25  •  13680 просмотра

Черкасская область пережила ночь воздушных тревог без чрезвычайных ситуаций. Украинские защитники уничтожили 3 вражеских беспилотника, люди и инфраструктура не пострадали.

Черкасская область ночью подверглась дроновой атаке российских войск, уничтожено 3 вражеских беспилотника, люди и инфраструктура не пострадали, сообщил в среду глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Опять ночь на тревоге из-за угрозы с воздуха. Впрочем для области обошлось без чрезвычайных ситуаций. Наши защитники уничтожили 3 вражеских БПЛА. Люди не пострадали. Инфраструктура тоже

- написал Табурец в Telegram.

Ворог атакував Житомирщину дронами-камікадзе: ППО знищило три дрони14 августа 2024, 04:47 • 24120 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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