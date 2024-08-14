Черкасская область ночью подверглась атаке рф: уничтожено 3 дрона
Киев • УНН
Черкасская область пережила ночь воздушных тревог без чрезвычайных ситуаций. Украинские защитники уничтожили 3 вражеских беспилотника, люди и инфраструктура не пострадали.
Черкасская область ночью подверглась дроновой атаке российских войск, уничтожено 3 вражеских беспилотника, люди и инфраструктура не пострадали, сообщил в среду глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
Опять ночь на тревоге из-за угрозы с воздуха. Впрочем для области обошлось без чрезвычайных ситуаций. Наши защитники уничтожили 3 вражеских БПЛА. Люди не пострадали. Инфраструктура тоже
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