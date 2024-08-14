Враг атаковал Житомирскую область дронами-камикадзе: ПВО уничтожило три дрона

Этой ночью Житомирская область снова подверглась атаке дронами-камикадзе со стороны врага. Удару подвергся один из инфраструктурных объектов региона. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает УНН.

Детали

Благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны, удалось уничтожить три дрона типа "Шахед"/"Герань".

Обломки повредили частные здания, однако, к счастью, жертв и пострадавших нет.

Последствия атаки были оперативно ликвидированы специальными службами.

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